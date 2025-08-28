尿頻｜後生女每小時上一次廁所 泌尿科醫生揭10大尿頻食物黑名單

你是否明明沒喝太多水，卻不到一小時就要上廁所?甚至夜尿頻頻，一晚醒來好幾次？根據台灣泌尿科醫學會的調查，約有20%到30%的成年人有尿頻經驗，尤其在女性與50歲以上的族群中，幾乎每三個就有一個受頻尿困擾。

近日有專科醫生就尿頻問題在社交平台上發文及影片，指有年輕女生差不多每小時要找廁所，卻驗不出患甚麼病。他表示許多時候頻尿並非病理問題，而是單純由飲食引起，更列出「常見十大頻尿食物排行榜」，原來朱古力和西瓜都可能是尿頻元兇！



尿頻定義和常見成因

腎臟專科醫師洪永祥醫生近日在他其FB專頁及YouTube頻道上發文及短片，解釋尿頻可能單純由飲食引起。他表示，頻尿的定義其實不難理解：如果一天排尿次數超過8次，或者夜間排尿超過2次，就算符合頻尿的標準。

造成頻尿的原因很多，可能是由疾病引起，例如膀胱過動症、攝護腺肥大或泌尿道感染等，這些情況需要尋求專業醫師的診斷與治療。但許多人忽略了一個關鍵因素：飲食習慣。洪醫生表示，吃錯食物喝錯飲料，都有可能讓膀胱時刻處於「待命」狀態，令你頻繁跑廁所。

後生女因尿頻影響社交

洪永祥醫生表示，他曾接觸一位年僅二十多歲，有尿頻問題的年輕女生。該女生曾嚴重到每小時就得跑一次廁所，令她完全不敢約會或進行長途旅行。她曾四處求醫，檢查結果卻顯示正常。最後，洪醫生將「十大頻尿食物」名單給女生參考，她才驚覺這些幾乎都是她日常生活中愛吃的食物。在改變飲食習慣後，頻尿症狀竟在一個星期內獲得顯著改善。

洪永祥醫生說，這證明了尿頻並非病理問題，也有可能單純由飲食引起。他更列出「10大尿頻食物排行榜」:

Top 10：酸辣湯與辣椒類食物

洪醫師指出，辣椒中的辣椒素雖然能促進新陳代謝，但它同時也會刺激膀胱壁，使膀胱變得更敏感，進而產生強烈尿意。2017年有研究指出，辛辣食物會加劇膀胱過動症患者的症狀。對於那些本身膀胱就較為敏感的人來說，偶爾吃辣或許無妨，但如果頻繁攝取，辣椒很可能就是頻尿的罪魁禍首。

Top 9 ：朱古力

朱古力被視為舒壓良藥，但它卻暗藏兩個「頻尿陷阱」。它含有咖啡因，雖然含量不如咖啡高，但仍具有利尿作用。此外，朱古力中含有的可可鹼會直接刺激膀胱收縮，加劇頻尿感。2010年有研究顯示，含有咖啡因或可可成分的食物會使女性的頻尿和急尿症狀加劇。

Top 8 ：西瓜與高水分水果

不少人愛吃西瓜消暑，然而西瓜水分含量超過90%，吃一大盤幾乎等於直接飲了一支水，若是年紀較大或膀胱較為敏感，短時間內大量攝取水分，很快就會感受到強烈尿意。美國泌尿科協會也曾提醒，西瓜、哈密瓜、葡萄等高水分水果，是常見的「隱形利尿來源」。建議進食時應注意分量與時間，避免短時間內大量食用，以免增加膀胱負擔。

Top 7：汽水與含糖碳酸飲料

這類飲品含有高糖分、咖啡因和碳酸成分。高糖分會引發滲透性利尿，咖啡因會刺激膀胱，而碳酸則會增加膀胱的排尿刺激。2015年發表的研究就顯示，含糖飲料和碳酸飲品與女性頻尿、急尿症狀有顯著關聯。

Top 6：酒精

無論是哪種酒，酒精本身就是一種強力的利尿劑。酒精會抑制身體分泌抗利尿激素，導致腎臟無法「留住水分」，進而使尿量增加。這也是為什麼喝酒後，不僅頻繁上廁所，還越喝越渴。《Alcohol Research: Current Reviews》也曾報導，酒精攝取會顯著增加尿液排出量，尤其是啤酒。

Top 5：咖啡

咖啡因是最強力的膀胱刺激物之一。它不僅會增加尿液生成，還會直接刺激膀胱逼尿肌，導致頻尿。有研究就指出，咖啡因與頻尿、急尿之間存在高度相關性。

Top 4：檸檬、橙等柑橘類水果

柑橘類水果雖然富含維他命C，但其酸性卻會刺激自律神經系統，就像吃酸會導致分泌口水一樣，酸性刺激會反射性地降低膀胱耐受性，使尿急現象加劇。美國國家腎臟基金會也建議，膀胱過動症患者應避免攝取過多柑橘類飲品，尤其是在晚餐或睡前。

Top 3 ：番茄醬料與加工食品

許多人認為番茄中的茄紅素對泌尿道有益，然而洪醫生指出，番茄本身是一種高鉀食物，再加上常與鹽巴和香料一起食用，對膀胱會造成雙重刺激。《Journal of Urology》的研究也曾指出，高鉀食物如番茄會顯著惡化膀胱不適及頻尿症狀。對於膀胱敏感或腎功能較差的人來說，如果想攝取茄紅素，應選擇低磷、低鉀的茄紅素產品會比較安全。

Top 2：茶類飲品

無論是綠茶、紅茶還是烏龍茶，都含有茶鹼與咖啡因，這些成分都具有利尿作用。2006年有日本研究就指出，綠茶攝取與頻尿症狀之間存在顯著關聯。因此，頻尿患者應控制茶飲的攝取量，尤其要避免一次性大量飲用。

Top 1：手搖飲

這份頻尿食物排行榜的冠軍，毫無疑問就是手搖飲，特別是珍珠奶茶、綠茶拿鐵、黑糖鮮奶等。洪醫生強調，手搖飲是「頻尿超級大兇手」，它結合了高糖、咖啡因、茶鹼，甚至還有奶製品，一杯大杯珍奶，幾乎等於同時攝入多種膀胱刺激物。台灣大學公共衛生學院於2019年發表的研究也指出，過度飲用含糖茶飲與泌尿道症狀惡化有關。