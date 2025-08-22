起床後30分鐘最重要！必做4件事　醫生教路第一杯水要點飲最啱

一日之計在於晨，正式開始當日的行程前，你又有在意過起床後的「黃金30分鐘」嗎？黃軒醫師列出4個生活小習慣，簡單至飲水、食早餐的份量和時間，其實都有助我們養成健康體魄。做對步驟就像順利「開機」，輕鬆延長「電池」健康度。



睡眠一整晚沒喝水，體內血液會變黏，所以早上一杯水十分重要（《繼承者們》）

【1】起身飲水

一整晚沒喝水，體內血液會變黏，早上一杯水可幫助稀釋血液，降低血栓形成風險。最佳份量是飲用300毫升暖水，而且要慢慢喝，研究指出飲用300至500毫升水份後，能在15至20分鐘內提升血壓、降低心率，幫助預防體位性低血壓（又稱直立性低血壓）。美國國家健康和營養調查（NHANES）長期追蹤亦發現，每日喝水不足1,400毫升人士的中風風險會顯著升高。第一杯選擇清水便可以，蜜糖水或淡鹽水當中的糖和鈉都會令血糖、血壓負擔加重。

起床第一杯水最佳選擇是300毫升的暖水（《新聞女王》）

【2】排便要趁早

早上起床後其實是「放低幾両」的黃金時段，為甚麼排便要越早越好？因為起床後30分鐘是腸道蠕動最活躍的時間，還有「起立反射」加持，即從躺臥轉為站立姿勢時，大腸會因為重力和反射作用而產生蠕動，從而有助產生便意。

去廁所的時間最好控制在10分鐘內，而且不要玩電話，肛門靜脈壓力減少的話，生痔瘡機會亦變小。蹲廁所時間過長會容易令下半身血流停滯，加重腸道及血管負擔。

去廁所的時間最好控制在10分鐘內，而且不要玩電話（《大叔的愛》）

【3】起床後忌空肚太久

2023年西班牙一項研究指出，早餐最好在早上8時前吃完，晚餐則為晚上8時，遵守「朝8晚8」完成用餐的人，患上心血管疾病的風險最低。2018年則有另一項研究表示，9時之後才吃早餐的人會增加59%患上二型糖尿病的風險。起床後空腹太久才吃東西，不只不會變瘦，更可能令血糖波動更大，還可能影響腦力。

早餐最好在早上8時前吃完，晚餐則為晚上8時（《我吃了那男孩一整年的早餐》）

【4】「333」安全起床法

人在睡醒時交感神經還未完全啟動，如果馬上起身，容易因血壓驟降而頭暈、跌倒，甚至有腦部中風的可能。黃軒醫師提出安全起床的「333」口訣，即醒來後先躺30秒，然後坐起30秒，最後坐在床邊30秒再真正起身。使用「333」起床法可確保人在較清醒狀態下站立，讓循環系統有時間反應。

「333」起床法避免因血壓驟降而頭暈、跌倒的可能（《海岸村恰恰恰》）

想實行健康生活，不妨由日復一日的小習慣做起，簡單至飲水、專注如廁、吃早餐的時間，甚至緩緩地起床開始一天，都是經由科學驗證的「血管護身法」。

資料來源：黃軒醫師的沙龍