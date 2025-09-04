移日失敗港男Brian重開頻道 ？教30歲如何裸辭財自！網民：好諷剌

「祼辭」移日後因生活費告急求觀眾課金，最終移民失敗回流香港的YouTuber「Brian在日本住」，早前被揭刪除所有影片，當一眾網民以為Brian自此退出YouTube界之際，有疑似Brian昨日竟以新頻道名出新片，講解如何可以30歲裸辭並實現財富自由，讓網民大感震驚！



港男Brian僅帶著半年生活費，跟太太Luna去年10月到日本追夢，打算靠拍YouTube維生定居日本。惟今年初因生活費用盡告急，一度求觀眾課金做會員而被鬧爆「網絡乞兒」，當時引來網上熱議。及後Brian宣佈提早離開日本回香港，而其中一個回流原因是日本無得食麻辣米線，片段一出又再次惹來網絡攻擊，Brian即激動拍片反擊網民指「唔可以話我廢」。事件發酵一輪後，「Brian在日本住」的YouTube影片突然被清空，網民一度猜想Brian可能想退出YouTube界，決定踏實出來打工。

YouTube截圖

至昨日（３日) 有連登仔發現，Brian疑再開設頻道，並改名為「Brian自修室」，第一條片更一改風格，由以往真人上鏡介紹日本吃喝玩樂，變為AI動畫代替，題材為「醫生裸辭當Youtuber，30歲年輕財富自由？普通人如何辭掉你的全職工作？3條道路實現財富自由，你會選擇哪一個？」

對於Brian疑再出新片，一眾網民均感震驚，「好諷刺」、「Brian又想出去住」、「你真係好憎返工」、「你之前粒聲唔出删頻道，冇向課金支持你會員交代不負責任」，也有網民批評以為他消失是正正經經踏實搵工做，「點知出返嚟都仲係教人有咩方法可以唔返工」，而Brian也有在留言區回應「兩樣野無衝突既～」。雖然負評的人眾多，不過也有網民支持Brian「重出江湖」，「反而動畫，我覺得條片好睇左影片做得很好」、「條片講得有文有路，清楚易明」、「可以做slasher 的。 夠維持到你日常生活開支就ok」。

資料來源：Brian自修室