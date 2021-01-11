近日天氣持續寒冷，真係要多著件衫！但香港年中寒冷日子不算太多，以正價購入禦寒衣物如羽絨外套、厚衛衣總覺得不太划算，因此懂精打細算的話必定要選擇有折扣時入手！即日起至1月19日，觀塘Inspire Hub舉行戶外運動品牌冬季開倉，共11個品牌的外套、衛衣及鞋款等低至2折發售！

今次場內更設露營專區，齊集各種露營用品。（01圖片）

North Face、adidas、Reebok、Columbia｜禦寒外套款

今次開倉包括多個人氣運動品牌，如較少出現在開倉的The North Face，今次有不少羽絨外套款式減價發售，另外一向主打減價鞋款為主的Reebok及adidas今次同樣有多款減價保暖外套。配色大多以深色長青款為主，雖然本身定價較高，但折扣亦相對較高，以近半價價錢購入頗為划算。👇👇👇點圖即各款減價禦寒外套款👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

Champion｜多款衛衣$220起

外套以外，一向受歡迎的Champion今次亦有份，多款衛衣減至最平$220。百搭淨色款及較具設計的款式同樣齊備，而且大多較中性，男女都啱。另外記者留意到今次不少款式均齊碼數，一向較少有的size S及M同樣齊備。👇👇👇點圖即各款減價禦寒衛衣款👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

adidas、Reebok、Smiley｜鞋款及秋冬配飾$75起

另外亦有運動鞋款及秋冬配飾如燈芯絨漁夫及冷帽減價發售，多買多平！👇👇👇點圖即各款減價產品👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

場內亦設露營用品專區，雖然沒有減價優惠，但勝在種類齊備，由必備的帳篷，到各式煮食、照明工具均齊備！👇👇👇點圖睇露營用品專區👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【Outdoor & Sport Pop Up Store．開倉詳細資料】 地點：觀塘偉業街133號一樓Inspire Hub全層 日期：即日至1月19日 時間：11am -8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：7大錯誤禦寒方法

嚴寒來到之際，相信大家都會施展渾身解數用上各種保暖方法，例如穿襪子睡覺、不離開被窩半步。可你又有沒有想過這些保暖方法不單錯誤，更有機會令你更凍？日本美容網站「Hot Pepper Beauty」有就坊間常見保暖方法歸納出7大禦寒保暖謬誤並提出正確做法，另外亦有提出「隱性怕凍體質」的多個特質，就算你感覺自己不怕冷，但若你中了當中多個特徵，同樣要小心保暖！👇👇👇點圖睇「隱性怕凍體質」特徵清單&7大禦寒保暖謬誤👇👇👇

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仲有另外4個錯誤做法！點擊睇全文：冷鋒殺到｜日網揭7大錯誤禦寒方法 食足三餐、著襪瞓隨時仲凍？