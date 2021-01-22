撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-22 18:55

90後內地女星鄭爽近日被爆出赴美國代孕後棄養，惹網民眾怒，內地多間官媒更相繼發聲批評。鄭爽自出道以來多次的出位行為，讓她被封為內地娛樂圈的「第一瘋子」。

網傳張恒和代孕出生的兩個孩子。（微博@娛理娛氣）

29歲的內地女星鄭爽近日被爆出赴美國代孕卻隨後棄養，其後又流出疑似與男方家長談判的錄音指「孩子打不掉，煩死了」。內地多間官媒更相繼發聲批評，內地廣播電視總局主管的重點刊物《廣電時評》在微信公眾號發文批評鄭爽「私德有虧」，「不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台」。鄭爽自出道以來多次以我行我素的出位行為，被封為內地娛樂圈的「第一瘋子」。

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