撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-23 19:29

過完新年連假及週末，相信不少人都趁著假期大吃特吃，身形隨時大一個碼！日前（2月22日）特首林鄭月娥連同三司十二局官員率先接種疫苗，其中律政司司長鄭若驊身穿旗袍接受疫苗注射，大騷曲線身材。不過有網民將焦點卻在鄭司長的富態身形，引起網民熱烈討論。 不少人站起來不覺有肚腩，但一坐下來便驚見大嚿肥肉在腰間。其實肚腩可以分為5大類，究竟你屬哪一類？若不想出現3層腩肉，不妨跟住fit爆的藝人湯怡做腹部消脂運動，只需5分鐘，懶人必學！

律政司司長鄭若驊日前身穿藍灰色旗袍接受新冠肺炎疫苗接種。（資料圖片、李澤彤攝）

特首林鄭月娥日前（2月22日）帶同三司十二局官員一同接種新冠疫苗，惟網民卻錯將焦點聚焦在鄭司長的富態身形上，坐下來時腹部更見突起，引起網民激烈討論。

不論男女，就算其他部位瘦都可以有肚腩，根據英國《每日郵報》在2016年報道中引述專家意見，整理出5種常見肚腩類型，包括啤酒肚、啤梨肚、壓力肚、全身肥胖的甲狀腺肥胖，以及車胎型。不少年輕人飲食不定時，加上工作或讀書壓力大，容易出現下垂、觸感鬆軟的壓力肚。後生仔不想出現3層腩肉，影響心儀對象對自己的形象？《Opener 開罐》整理藝人湯怡分享的腹部消脂運動，只需5分鐘，適合懶得出外運動又想減肥的朋友！

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學生哥、打工仔經常要坐8、9小時，一旦姿勢不當，例如出現烏龜頸（脖子前傾）、駝背、骨盆前傾等，特別容易出現腰酸骨痛。台灣健身YouTuber May請來物理治療師Nini一同教大家3招自測不良姿勢，只需一面鏡子就知你有沒有姿勢錯誤。影片中兩人親自示範6個簡易居家運動，只需一條彈力帶，即可有效消滅駝背、烏龜頸及骨盆前傾。

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同場加映：日本專家教慢性疲勞成因、解決方法

放假明明睡了10小時，翌日仍感到非常疲倦？好像睡多久都睡不夠？如果出現以上情況，你可能有慢性疲勞困擾。日本東邦大學綜合生理醫學博士有田秀穗，專門研究大腦血清素與壓力的關係。有田博士曾經出書分析過慢性疲勞的成因及解決方法。

《Opener 開罐》整理有田博士提到3大疲倦的成因，原來慢性疲倦與大腦的亢奮狀態有關，更附上5個超簡單的解決方法，煲劇都有效改善疲倦！

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