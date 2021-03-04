撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-03-04 14:02

日本搞笑渡邊直美日前在IG宣布，會逐步結束在日本的恆常工作，並在今年４月會移居美國發展演藝事業，雖然她說並非完全離開日本演藝圈，但消息已令日本娛樂圈及不少粉絲嘩然。 作為日本首屈一指的CM女王及搞笑藝人，渡邊直美在日本打拼多年，曾在三國志扮貂蟬，去年又扮lady gaga。《開罐》為大家揭開她的搞笑背後，如何由一個自卑女孩，蛻變成今日的廣告女王。

渡邊直美日前在IG宣布將移居美國.(IG@watanabenaomi703)

今年33歲的日本藝人渡邊直美在 IG 提到，自己其實也想日本與美國兩邊走，但因為疫情關係，兩邊走不太方便也不恰當，才決定暫停在日本的工作，將事業重心移到美國去。



渡邊直美去美國發展早有端倪。她於2014年曾到美國短期留學3個月，2019年更在當地置業。她更笑說已準備好面對不同挑戰，如5年之後在美國發展不成功，大家才來取笑她。

渡邊直美去年曾神還原Lady Gaga MV《Rain on me》（影片截圖）

作為極具人氣的搞笑藝人，渡邊直美以誇張時尚打扮見稱，更一度成為日本新一代廣告女王，去年又神還原Lady Gaga MV《Rain on me》，似模似樣。但其實她以前是一個自卑女孩，到底是甚麼原因令她有這樣的蛻變呢？

渡邊直美是台日混血兒，有段成長時光是在台灣渡過的，所以她的日語能力並不如在一般日本長大的孩子。她本來很纖瘦，但在求學時期開始變胖，她也因為成為同學們的欺凌對象。「不如殺了她吧！」「不如把她頭髮拔光？」欺凌者滿滿的惡意令當時的她感到很自卑，甚至產生自殺念頭。幸好在好友的提議下，她找到了成為搞笑藝人的目標。

渡邊直美曾經很纖瘦。（網上圖片）

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