撰文：奶茶妹
最後更新日期：
《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第六十六至第七十集。
網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第六十六至第七十集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。
小朋友數的是甚麼？
66《危險主播菲菲》
+2
+2
+2
67《野味山莊》
68《甜甜圈》
69《前男友的一百種死法》
+2
+2
+2
70《盲人》
🥶🥶🥶「細思極恐」系列：🥶🥶🥶
🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶
同場加映：吳孟達｜14個周星馳黃金配角現況 醬爆身家過億、如花半身不遂？
演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，吳孟達的死訊，令不少網民開始懷念90年代的喜劇光輝歲月，也很好奇當年為我們帶來無限歡樂的演員們，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...
立即CLICK入內文睇足本版：吳孟達｜14個周星馳黃金配角現況 醬爆身家過億、如花半身不遂？