天氣溫暖潮濕，面油、頭油都趕住出來say hello，年輕人油脂分泌更特別旺盛，不想約會見男神、女神卻油光滿面？《Opener 開罐》整理專家分析6大面部出油成因，以及台灣網紅兼中醫師77老大提供5招解決方法。



春天溫暖潮濕，面部更加容易出油，甚至出痘痘、暗瘡。（《舉重妖精金福珠》截圖）

為何年輕人較容易面部出油？根據美國健康資訊網《Healthline》在2018年報道，由研究皮膚健康的學者Kristeen Cherney整理6大臉部出油成因，包括皮脂腺旺盛、護膚方法有誤、過度清潔，以上皆會使油脂分泌增加。大家往往以為多洗面、去角質就可控油，但專家指一天洗面超過兩次，反而會出油更多！

台灣YouTuber兼中醫師77老大教大家5招減少面部出油，只需兩款飲品即可抑制臉部、頭皮的出油量，更有助穩定肌膚、縮小毛孔。濕熱體質的朋友更容易臉部出油，即睇中醫師教你睇以下特徵自測是否濕熱！

皮膚愛出油的 6 大成因

1. 皮脂腺分泌旺盛

面部出油最主要原因是皮脂腺分泌，政治青春期的年輕人皮脂腺分泌較旺盛，而男性荷爾蒙皮脂腺分泌高於女性，因此男性通常較容易臉部出油。不過隨著年紀越大，肌膚內的膠原蛋白流失，皮脂腺分泌亦會慢慢減少。

2. 外在因素（溫度與濕度）

研究顯示，氣溫每上升 1°C，油脂分泌量就會增加 10%。天氣越熱越潮濕，出油量越多，這也是春夏出油量明顯高於秋冬的原因。

3. 使用錯誤的護膚方法

誤將混合性肌膚當作油性肌，或在秋冬季節錯誤選用過於厚重的面霜，會增加面部油光。護膚品應隨季節更換，春夏季建議改用質地輕盈的產品。

4. 過度洗臉與去角質

一天洗臉超過三次或過度磨砂、去角質，會帶走肌膚所有油脂。當肌膚失去油脂保護，皮脂腺會誤以為進入缺水缺油的「緊急狀態」，進而產生更多油脂來保護肌膚。所以，只要不過量狂做潔膚，單是這個步驟已經可以減少出油。

5. 不塗防曬霜

紫外線照射會刺激皮脂腺，導致油脂分泌增加。若不喜歡厚重質地，可選用具備防曬功能的保濕霜或粉底液，同樣能有效控制油脂分泌。

6. 體質濕熱

根據 77 老大觀點，出油嚴重主因是「體內濕熱」，外部控油無法根治，必須從內部調理。由飲食不當、熬夜、壓力引起；徵狀包括皮膚/頭髮易油、黑頭粉刺、痘痘、油耗味、狐臭及大便黏膩。

改善臉部及頭皮狂出油的 5 招建議

第 1 招：飲食控制

飲水量不足會導致體內虛火旺盛，應多喝水以加快新陳代謝。避開禁忌食物： 減少食用油炸、辛辣及甜食。中醫認為「甜令人滿」，甜食會增加體內痰濕及痰熱，導致水腫與出油。

第 2 招：進食清熱除濕食物

飲食控制只能停止增加濕熱，需靠特定食材清熱祛油。建議多挑選冬瓜、白蘿蔔、綠豆、綠茶、芹菜、薏仁進行烹煮。

第 3 招：綠豆薏仁湯

綠豆清熱解毒，薏仁具美白、消炎作用。製作方法： 薏仁 50g、綠豆 100g 放入滾水煲 35 分鐘，加入 50g 冰糖（或無糖）再以中火煮 15 分鐘。建議每週飲用 2 至 3 次，切記糖份不可過多。

第 4 招：控油茶飲

材料： 黃芩、金銀花、蒼朮、蒲公英各 3 克。使用 500ml 熱水浸泡 20 分鐘即可，可重複回沖。連續飲用一週能有效減少臉部、頭髮出油及粉刺。

第 5 招：穴位按摩

針對改善油性狀態、縮小毛孔與穩定肌膚，可每日各按摩以下穴位 5 分鐘：

曲池穴： 位於手肘彎曲外側橫紋尾端。有助清熱祛濕，改善痘痘與濕疹。

合谷穴： 位於拇指與食指間肌肉最凸起處。有助清除體內濕氣，針對頭皮與臉部出油。

內庭穴： 位於腳趾第二及第三趾中間處。有助清除胃熱、化積滯，舒緩腸胃不適。

