撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-19 11:25

3月20日，是二十四節氣中的「春分」，代表春天已經過去一半。天文台預料，春分當天，本港的相對濕度會高達100%。天氣潮濕，不少市民都會添置一部抽濕機。有韓國blogger在網誌上分享買抽濕機時要注意的5個貼士。大家出發選購之前，不妨參考下！

WINIX抽濕機廣告截圖

近期天氣持續潮濕，天文台更預料在「春分」，即3月20日，相對濕度最高會達至100%。每年的春天，都是購買抽濕機的旺季。韓國電器blogger「No Search」早前在網誌上分享買抽濕機時要注意的5個貼士。選購抽濕機之時，可以參考一下以下的5個地方！

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