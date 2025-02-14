Google揭露5大網上詐騙陷阱與防範方法　2招拆穿騙徒以AI換臉行騙

網上詐騙日漸猖獗，Google近日揭露5大常見的網上詐騙手法，包括假冒重大事件行騙、AI換臉名人詐騙投資、假網站陷阱、遠端操控詐騙，求職詐騙，呼籲民眾提高警覺。Google表示，詐騙人士往往利用熱門事件，如演唱會、農曆新年等節慶，或是天災人禍，製造假票券、假慈善捐款等陷阱。



網上詐騙日漸猖獗，Google近日揭露5大常見的網上詐騙手法。（示意圖／unsplash@Javier Quesada）

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Google建議，購票或捐款時應認明官方管道，捐款前需先確認慈善機構真實性，並仔細檢查網址，可使用「關於這個結果」功能查詢網站來源。

此外，Google指出，詐騙集團會利用AI技術，製作名人代言的「深偽影像」（Deepfake），搭配造假新聞和社群貼文，誘導民眾進行加密貨幣或交易平台投資。對此，Google呼籲民眾對於名人或意見領袖的投資建議要保持警覺，若影片中人臉表情不自然，或是投資報酬率高得離譜，極可能是詐騙陷阱。

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Google也提到，詐騙人士會透過假購物、旅遊或零售網站，以超低價吸引消費者上當。這些假網站的設計和客服頁面通常極為逼真，讓人難以分辨真偽。受害者可能付款後收不到商品，購買到假貨，甚至面臨信用卡被盜用及個資外洩風險。Google建議，民眾購物前應先確認網站真實性，對於過於便宜或催促購買的商品要格外小心，可透過「關於這個結果」查詢網站來源，並利用「我的廣告中心」檢視廣告商資訊及檢舉惡意廣告。

Google還警告，詐騙集團會偽裝成公司、銀行或政府機關的技術支援人員，聲稱用戶帳號有問題，藉此讓民眾安裝遠端存取軟體，以獲得個人裝置的控制權，進而詐騙個資、盜用銀行帳戶或信用卡。Google呼籲，民眾絕對不要讓陌生人遠端操控自己的裝置，若遇到問題，應透過官方管道聯絡客服。此外，使用兩步驟驗證、密碼金鑰及密碼管理工具也有助提升帳戶安全性。

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最後，Google提醒求職民眾要提防假工作陷阱。詐騙人士會利用高薪、遠端工作或海外機會等條件吸引求職者，甚至設立專業的視訊面試及完整的入職流程，目的是騙取費用或個資，還可能讓受害者在不知情的情況下捲入洗錢或非法活動。Google建議，「好得不真實」的工作機會通常是詐騙，求職時若對方要求匯款或使用私人帳戶處理公事，更要提高警覺。找工作應透過公司官方管道，可利用「關於這個結果」功能查詢資訊來源的可靠度。

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