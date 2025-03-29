東京劏房超越香港？54呎納米樓大流行　日人搶住！即睇空間點改造

東京房租越來越高，許多人為了省錢，選擇花更多時間在交通上，住在近郊的千葉縣或埼玉縣。但近日卻有不少年輕人寧願壓縮居住空間，也要住在交通方便的東京都，使房間僅1.5坪（約54呎）、搭配廚房衛浴的「微套房」相當熱門，住房率高達99.9%。有住客透露，由於室內空間太小，只能克難地把洗衣機當成餐桌和書桌使用。



扣除廚房和衛浴設備，微套房的生活空間約1.5坪。（TBS）

租戶把洗衣機當成桌子使用。（TBS）

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《TBS》報導，僅1.5坪的微套房近日在東京相當搶手。實際走訪一棟位於JR四谷站徒步僅9分鐘的2層樓公寓，會發現為了確保房間空間，就連共用走廊都相當狹窄，寬度僅90厘米。走進公寓，狹窄的玄關頂多只能擠進2人。屋內左側設有洗衣機放置空間、水槽和一個電磁爐。右側則是淋浴間和廁所，最內側則為僅1.5坪的小房間。

報導指出，雖然空間狹小，但房間的天花板高約4公尺，是一般出租物件的1.5至4倍。屋內也設有梯子和閣樓，可以當作臥房和放置物品。至於房租則為6.7萬日圓，比附近物件便宜約3萬日圓。

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這棟公寓是由房產公司「SPILYTUS」管理。不只是四谷，他們在惠比壽、中目黑、新宿和池袋等鬧區擁有約100棟類似的公寓，靠低廉的租金和方便的地點吸引租客，住房率高達99.9％。只要有人退租就立刻有人入住。

23歲男子山口就住在位於中井車站附近的微套房。狹小的空間擺放著冰箱、收納櫃等物品。佔空間的大衣等則利用曬衣架，活用天花板的空間。由於沒有擺放桌子，他透露有時會把洗衣機當成餐桌或書桌。至於為什麼選擇這種微套房，他表示比起居住品質，更重視節省時間。

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