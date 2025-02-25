減肥｜常肚餓放屁多醫揭瘦身4徵兆　中2個代表不運動也在燒脂中！

過年狂吃狂喝增加的體重，都減回來了嗎？台灣super小宙醫學診所院長吳榛槿醫師表示有「4大徵兆」都是「脂肪燃燒中」的情況，不用運動，就代表你正在減脂中。



台灣吳榛槿醫師在Facebook粉專「小吳 吳榛槿醫師｜點亮妳的美力宇宙 」中盤點四大瘦身徵兆，只要中了其中兩個以上，恭喜你，代表脂肪燃燒正在進行中！

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一、不餓的時間變多了：這代表身體已經更適應「燃燒脂肪」作為主要能源，此時血糖更加穩定，嘴饞和食慾都下降，這是能量代謝穩定的好現象。

二、放屁變多了：台灣吳榛槿醫師說，飲食結構的改變，尤其是增加蛋白質或低GI的食物比如說番薯、芋頭、南瓜等，用來代替米飯和麵包，這會讓我們的腸道菌產生變化，導致短期內排氣增加，但這也是身體適應新飲食方法的自然現象。

三、喝水量增加、口渴感提升：台灣吳榛槿醫師說，燃脂過程需要水分協助代謝脂肪分解的副產物，如果開始喝更多水、熬夜減少、不吃零食，甚至感覺整體壓力都下降，都是身體進入高效燃脂狀態的徵兆。

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四、衣服變寬鬆了：雖然體重可能沒有明顯下降，但是穿衣服的時候覺得比較寬鬆，好像腰圍、臀圍或其他身體部位的尺寸縮小，這也是證明脂肪在燃燒的證明。因為脂肪的體積比雞肉大，所以減少脂肪會讓衣服更寬鬆，比量體重更能反映真實的變化。

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