放屁｜氣味反映健康狀況？7種屁味暗藏疾病若腐臭味恐有胃部問題

放屁是人體自然的生理現象，但不同的氣味可能反映出腸道健康狀況、消化功能，甚至潛在的疾病。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，透過觀察放屁的氣味，能夠了解腸道菌群的平衡與消化過程中是否存在異常，從而提前發現一些潛在的健康問題。



台灣黃軒醫師整理了7種不同放屁氣味與可能疾病的關聯性，讓大家更深入了解腸道健康與消化系統的運作。

7種不同放屁氣味可能暗藏疾病警號（按圖了解👇👇👇）

7種不同放屁氣味可能暗藏疾病警號（01製圖）

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1. 硫磺味來自腸道細菌分解含硫食物

硫磺味（臭雞蛋味）來自硫化氫氣體，是腸道細菌分解含硫食物（如蛋、肉類、十字花科蔬菜）時產生的。黃軒指出，此氣味常見於腸道菌群失衡的患者，如小腸細菌過度生長（SIBO）和大腸激躁症（IBS），也可能伴隨腹脹、腹痛等症狀。

2. 腐臭味可能提示胃部問題

當蛋白質無法完全被消化時，腸道細菌會進一步分解，產生腐臭味。黃軒表示，若伴隨胃部不適、腹痛等，可能提示胃部問題如胃炎或消化性潰瘍。

3. 酸臭味與腸道發酵有關

酸臭氣味可能與腸道無法有效分解某些碳水化合物有關，例如乳糖或麩質，導致腸道細菌過度發酵。黃軒說明，此情況常見於IBS或不耐症患者，可能伴隨腹脹、腹瀉等症狀。

腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

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4. 甜味或果香味要警惕糖尿病酮酸中毒

甜味或果香味可能因高糖飲食或腸道中的糖分未被完全吸收而產生，過多糖分被腸道細菌分解產生異常氣味。黃軒提醒，如果伴隨頻繁尿意、口渴等症狀，需警惕糖尿病酮酸中毒，建議就醫檢查。

5. 金屬味化學味少見但危險

少見的金屬或化學氣味可能提示肝臟問題，尤其是肝硬化，當肝臟無法有效排毒時，異味會出現於消化道。台灣黃軒醫師強調，若出現此味道並伴隨黃疸、疲倦等症狀，應立即就醫。

6. 氨味暗示腎臟功能受損

當腎臟功能受損，無法有效排出氨等毒素時，氨味可能經由消化道氣體表現出來。台灣黃軒醫師指出，此狀況需警惕腎臟健康問題，尤其是尿毒症或腎臟衰竭。

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7. 魚腥味小心罕見遺傳疾病

魚腥味為罕見的遺傳代謝性疾病「三甲胺尿症」（魚腥症）的表現，患者無法分解三甲胺，導致魚腥味經由呼吸、汗水或消化氣體排出。台灣黃軒醫師建議，若經常出現此氣味，應考慮遺傳檢測。

放屁氣味可能揭示潛在疾病

台灣黃軒醫師總結，放屁氣味的變化可能反映出人體內的不同健康狀況，尤其是腸道和消化系統的問題。了解放屁氣味與健康的關聯性，能幫助我們更早地察覺可能的問題，進行適當的飲食調整或尋求醫療建議。維持腸道菌群的平衡和適量飲食，才能確保腸道健康，並減少因消化不良或疾病帶來的異味。

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