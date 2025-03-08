脹氣食物｜食飽不停放屁？減脹氣3招　5類食物要避免牛油果番薯

吃飽後經常會脹氣不舒服或放屁放不停嗎？這可能跟你吃進去的食物有關，如果經常吃到易產氣的食物，就可能讓你常脹氣、頻放屁。



可能是這些原因讓你脹氣

- 吃了容易產氣的食物：高FODMAP食物容易導致脹氣。

- 吃進太多空氣：像是吃飯速度太快、常嚼香口膠、邊吃邊說話等。

- 不喝水：如果身體缺水，會讓腸胃道的食物的移動困難，也容易引起脹氣和便秘。

- 不運動：沒有規律的運動習慣容易讓腸胃蠕動能力減弱。



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容易產氣的食物

如果吃進去的食物，沒有在腸道被消化吸收，而被腸道的細菌發酵產生氣體，就會導致脹氣。不過每個人對於食物的反應不同，明明同一種食物有些人吃了就是會脹氣，有些人則完全沒事。

高FODMAP食物較容易滯留在腸道中會發酵產氣，或是會造成過多的水分移動到腸道中，導致脹氣、腹痛、腹瀉、痙孿等症狀。

Ｆ：Fermentable 可發酵的

Ｏ：Oligosaccharides 寡醣、半乳寡糖

Ｄ：Disaccharides 雙醣 ( 蔗糖、乳糖 )

Ｍ：Monosaccharides 單醣 ( 果糖 )

And：連接詞

Ｐ：Polyols 多元醇



腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

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蔬菜類

蘆筍、牛油果、椰菜花、韭菜、大蒜、洋蔥、蘑菇、蕃薯等



水果類

蘋果、芒果、牛油果、西瓜、桃子、車厘子、西柚、果乾類等



豆類

黃豆、黑豆、焗豆、扁豆、碗豆、皇帝豆、白腎豆、鷹嘴豆等



乳製品

牛奶、羊奶、牛油、乳酪、軟芝士、卡士達醬、雪糕等



其他類別

小麥、黑麥、蜂蜜、啤酒、加工肉品、蔬果果汁、碳酸飲料、高果糖糖漿等



這些食物並不是全都不好，建議可以先嘗試完全不吃FODMAPs食物一個月，觀察是否有改善，若有改善再一次把一種食物慢慢加回飲食中，觀察哪種食物對導致自身腸胃不適，未來就要避免。

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這樣做有助改善脹氣

如果你的脹氣是因為日常生活習慣因素導致，如：吃飯吃太快、少喝水、不運動，那只要好好改善那些壞習慣就可以有效緩解。除此之外還可以從下面幾個方法改善脹氣、放屁困擾。

一、執行低腹敏（FODMAPs)

有助於改善脹氣問題，但低腹敏飲食並不適合長時間執行，且建議執行時需有專業醫師和營養師控管，否則會有營養失衡之疑慮。舉例來說，乳製品和蔬果都含有腹敏，若單純避免而不懂得拿捏份量，長期下來可能導致鈣質與纖維攝取不足。

二、補充保健食品

補充「益生菌」，調整腸道的微生物環境、適量補充「膳食纖維」，改善便秘並提升好菌存活；或是飯後補充「消化酵素」來幫助消化。

但還是會建議先從飲食中找出導致腹脹、消化不良的原因，從調整飲食模式和食物選擇的根本來改善問題。

三、按摩穴道

胃脹氣可以按

- 中脘穴：肚臍正上方4指幅處

- 水分穴：肚臍正上方1指幅處

- 關元穴：肚臍正下方4指幅處



消化不良可以按

- 足三里：外膝眼下4橫指、脛骨邊緣

- 內關穴：手腕橫格紋以上約2寸處



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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