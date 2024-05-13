胃腸健康｜一天放50個屁正常嗎？醫生提醒常放屁合併9症狀要小心

台灣36歲女星愛雅（張艾雅）剛新婚一年，上節目談到婚姻生活，還揭露老公私下真面目。她說，交往期間從來沒聽過對方放屁，但結婚後老公竟然一天內放了50個以上的屁，讓她瞬間感覺粉紅泡泡破滅。一天放50個以上的屁正常嗎？一天放幾個屁算正常？放連環屁、臭屁是大腸癌嗎？



腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

+ 8

相關文章：益生菌｜便秘嗜甜生濕疹大腸壞菌多6徵狀 吃蕉洋蔥助增益生菌？

女星愛雅曝老公一天放50個屁 幻想破滅

愛雅在節目中開老公的玩笑，說婚前都很紳士，沒想到婚後一天放50個以上的屁，讓她的幻想破滅。這可能是愛雅為節目做效果，不過台灣嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周宜群表示，一天放50個屁可能有點太多，雖然目前醫界並沒有對「一天放幾個屁算正常」有定論，但是如果一直放屁可能表示肚子有脹氣的情況，就算不是病，也建議要避免容易引起脹氣的食物和行為。

一天放幾個屁算正常呢？雖然有看過一些文章提到「一天放20個屁算正常，超過可能要小心」的說法，不過周宜群說，其實並沒有這種說法，很可能是醫師的個人建議。放屁是否「有病」重點不是在放屁次數，而是在有沒有相關症狀，以及大便是否有改變，如果一個人一直放屁，但是完全沒有症狀，最多可能是他括約肌控制差，但放屁其實是正常的生理現象。

放屁很正常 除非合併其他症狀才要小心

周宜群強調：「放屁很正常」，除非是有相關症狀時才要注意。過去曾遇到因為有某些專家說「放連環屁、放臭屁可能有病」或「癌症」，有病人以為「放屁變多就是不正常、就要看醫生」，害腸胃科門診「快看不完」！

相關文章：【放屁】每日放屁23次！屁太臭可能吃太多呢3類食物椰菜花都有份👇👇👇

+ 11

放屁很臭是大腸癌？其實和吃的食物有關

為什麼會一直放屁？周宜群認為，容易放屁可能會跟腸道菌有關，或是吃了比較多容易產氣的食物，不見得有什麼問題。而放臭屁是不是跟大腸癌有關？他認為屁的味道最主要是跟吃的東西有很大的相關性，例如吃素的人，放屁的味道就大多比較淡，但如果愛吃蛋、蛋吃很多的話，屁味可能就比較重。

胃腸內正常情況下就存在大量氣體，主要是由氮氣、氫氣、二氧化碳、甲烷以及氧氣所組成。這些氣體都沒有臭味，放屁會臭主要是因為有硫化氫、糞臭素、丁酸，以及糞便。硫化氫主要來自攝取過多肉、蛋和牛奶等蛋白質食物，味道聞起來像是腐壞的蛋。

糞臭素則是來自於攝入含有色胺酸類的胺基酸，味道也很臭。丁酸則是當食物經由腸道菌叢厭氣菌的發酵後所製造出來，另外，放屁的臭味也和直腸中的糞便有關，如果有便秘，放屁臭味也更重。

相關文章：【放屁】特別臭可能大腸癌？放屁唔臭7大貼士少吃雞蛋洋葱啤酒👇👇👇

+ 8

常放屁合併以下症狀要小心

- 持續性腹痛

- 腹脹

- 噁心

- 嘔吐

- 經常腹瀉或便秘

- 突然、不明原因的體重減輕

- 黑便、血便

- 大便過後有殘便感

- 貧血



周宜群說，放屁次數和放屁臭不臭不是重點，重點是如果有其他相關症狀，包括解黑便、血便、大便變細，或是合併經常肚子痛、體重減輕等等，就要小心會不會有大腸腫瘤的可能性。

相關文章：胃氣脹｜久坐脹氣怎麼辦？一文認清症狀成因 營養師4招解腹脹感👇👇👇

+ 6

屁很多怎麼辦？

周宜群說，雖然他們會跟病人說明「放屁是正常的」，但仍會遇到很擔心經常放屁可能是生重病的病人。通常遇到這樣的病人，醫師會先確定患者有沒有其他症狀。如果沒有其他症狀，除了會檢視病患是否吃了太多產氣食物、吃飯或喝水時吞進大量氣體等生活習慣不良以外，可能會建議患者考慮吃一些益生菌，或是消脹氣的藥。如果病患有其他症狀，或病人本身非常焦慮，則會做大腸鏡檢查。

延伸閲讀：

醫警告：這些人最好不要泡澡！泡藥浴會皮膚發炎？1關鍵恐潰爛

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」