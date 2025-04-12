噬亡村2劇評｜柳樂優彌揭活人獻祭真相　瘋狂信仰比怪物更恐怖

【噬亡村第二季／噬亡村2／劇評／Disney+】兩年多前，一部大尺度、重口味日劇引起了不少關注。康城最年輕影帝+懸疑驚悚題材+人氣漫畫改編，光是配置便吊足觀眾胃口。與世隔絕的詭異村莊、食人的神秘儀式、扭曲的倫理與癲狂的人性，種種元素將民俗恐怖氛圍烘托得十分到位。如今第二季回歸，尺度更是飆到新高度。開篇便是一場讓人腎上腺素飆升的血腥大戰……



《噬亡村第二季》

在第一季中，柳樂優彌飾演的警察阿川大悟帶著家人來到一個叫供花村的地方。之前駐守在這裡的警察狩野突然失蹤，阿川被派來接管他的職位。

剛到供花村時，他們也被美麗的風景，熱情淳樸的村民所感染，以為這裡是世外桃源一樣的地方。可漸漸阿川發現，村民並非表面那樣善良好客，接納他們一家外來者，而是背地裡悄悄監視著他們的一舉一動。

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後藤家族的出現，讓這個村莊變得更加詭異。 起初是村莊的後山發現一具屍體，大半部份都被啃噬殆盡。經過村民辨認，死者是後藤家的當家老人後藤銀。

後藤家的後代認為她是遭到了野熊攻擊，但阿川卻發現，屍體的肩膊上有人的牙印。他想要調查，卻遭到後藤銀的孫子惠介為首的眾人的強烈反對，他們不允許任何外人插手後藤家的家事。

隨著狩野女兒對後藤家「食葬」的控訴， 那個猶如喪屍般的怪物的現身，還有半邊臉遭到啃食的年輕人的出現……後藤家族的歷史，他們與村民的關係，終於慢慢浮出水面。

隨著狩野女兒對後藤家「食葬」的控訴， 那個猶如喪屍般的怪物的現身。（《噬亡村第二季》劇照）

後藤家作為村中最大的家族，擁有著絕對的話語權，他們才是供花村的統治者，沿襲著一套自己的規則體系，不容任何人打破。他們將那個食人怪物奉為神明，為了維持家族力量，甚至衍生出活人獻祭的習俗。

供花村每年都會舉行「奉納祭」，表面看上去就是乞求福氣的活動，但真實內容恐怖又殘忍。外姓村民必須奉獻一些剛出生的孩子給後藤家作為「家畜」，他們從小被關在籠中飼養，沒有作為人的意識。

等到祭祀那天，便會選一個孩子放上祭台，供後藤家的怪物啃食。前任警官狩野失蹤、村民的怪誕舉止、後藤家族長後藤銀離奇死亡等事件，都和「食人」的邪惡陰謀有關。

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隨著阿川調查深入，他和家人也逐漸被捲入村民的秘密和後藤家族的權力鬥爭中。第一季的結尾，在奉納祭即將舉行前，阿川根據線索找到了供花村囚禁小孩的地點，可是裡面早已人去樓空。埋伏在此的「那個人」，對他展開致命攻擊。

第二季便緊接著這裡展開。原本的計畫是阿川的同伴帶領機動部隊穩住後藤家，阿川趁機去解救被困的孩子，但他們低估了對方的戰鬥力。後藤家眾人早已在扭曲的習性和家規馴養下喪失人性，他們不顧一切和警察展開了瘋狂廝殺。

劇中，族人與警察的對峙展開完全超乎想像，樹林追逐、村莊槍戰、近身搏鬥，節奏飛快，血光四濺，生猛暴力的場面，營造出罕見的原始癲狂的氣氛。在「那個人」的戰鬥力加持下，整個機動部隊幾乎團滅，供花村屍橫遍野。

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他們將屍體堆積成山，用火點燃，興奮大喊：「吃烤肉了！」阿川逃離了食人怪的追殺後，在掌管村子的正宗指引下，找到了村民藏匿孩子的地方，成功解救了即將被獻祭的孩子。

而後藤家在得知沒有活人作為祭祀的「食物」後，並沒有十分擔心，因為還有替代品，他們看向被綁起來的阿川的妻女。後藤家的人早已解決掉保護她們的警察，劫持了母女倆。

他們之所以如此肆無忌憚，泯滅人性，這一切邪惡的源頭，則要從死去的後藤銀說起。後藤銀，後藤家族的靈魂人物，在她口中，那些村民不過是會動的肉，只有他們一族才是真正的人類，正是她一手締造了吃人的制度。

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後藤家的人都在她的規訓洗腦下成長，靠著暴力手段維持家族繁榮、強大。後藤銀對於血脈有著嚴格的控制欲，她會從一眾「家畜」中選出合適的女孩，作為她擴展家族血脈的生育工具，惠介的母親後藤藍便是其中一個。

而那個如同喪屍的食人怪物，其實是後藤銀用人肉養大的親生孩子，被後藤家塑造成了神明般的存在，用來震懾、控制村民。村民憎恨後藤家，但又不得不與他們捆綁，扭曲共生。

這期間，並非沒有反抗。被剝奪撫養親生孩子的權力，受不了內心折磨的後藤藍，曾在一次祭祀途中，燒傷食人怪，救走了一個被咬傷的孩子。

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在第二季中，她和那個被咬傷的孩子也成了知曉後藤家秘密的關鍵人物。當時為了讓父母放走母親後藤藍，惠介以性命相要脅，懇求她不要追殺母親他們，但卻把自己和陰暗腐朽的後藤家族緊緊捆綁在一起。

被虛偽的家族信仰裹挾，難以自拔，不得不去做違背道德人倫之事。在後藤銀死後，接替奶奶成為家主的惠介，內心其實早已對供花村的規則厭惡至極。他渴望改變這裡，但族員和村民早已根深蒂固的思想根本難以撼動。直到不惜一切打擊邪惡的警察阿川的到來，讓他有了反抗的勇氣。

阿川大悟、後藤惠介、供花村新一任正宗，三股勢力終於聯合，去對抗「吃人社會」。而內心變態狠毒的後藤銀，其實也擁有可憐的身世。

在戰亂年代，銀的母親因美貌出眾，身份低微，被村民們肆意玩弄，之後生下了更漂亮的銀。為了趕走饑荒，祈求豐收，阿銀的母親被村民獻祭給了來乃神。而年幼、無人庇護的阿銀又成了眾人欺辱的物件，從此，復仇的計畫便深深根植於她的心中。

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後藤銀是如何一步步復仇成功，統治村莊？阿川能否成功解救女兒，戰勝邪惡的後藤家族？惠介和弟弟會做出怎樣的抗爭？供花村的結局究竟如何？這裡就不再過多劇透。

作為一部懸疑驚悚劇，雖然《噬亡村》中的打鬥和血腥恐怖場面足夠刺激眼球，但最讓人覺得恐怖的，並不是那些斷肢殘臂、血漿四濺的畫面，而是被邪惡浸透的人性。

後藤家族的瘋狂信仰，是畸形社會的必然產物。饑荒混亂的年代，激發出了人類骨子裡「弱肉強食」的基因。在供花村這個偏僻的村落裡，人性中最原始、最陰暗的一面被釋放出來。

在這裡，「吃人」其實是一切惡意的化身，村民們的惡激發了後藤銀的惡，仇恨如同鎖鏈將他們牢牢禁錮住。村莊裡的每個人，都在吃人與被吃中不斷輪回，悲劇延續了一代又一代。食人怪固然可怕，但滋養出這種怪物的社會和環境，才更加讓人不寒而慄。

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