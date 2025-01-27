宛如阿修羅劇評｜宮澤理惠演活日本張愛玲名作　獲豆瓣7.8分好評

【宮澤理惠／尾野真千子／蒼井優／廣瀨鈴】女人剛從妹妹口中得知，70歲的父親出軌了一個40歲的女人；沒多久又撞見大姐和有婦之夫鬼混在一起；陪生病的小妹回家，恰好看到小妹男友劈腿；而她自己心裡其實一直知道丈夫在外面有女人……這剪不斷理還亂的關係，來自Netflix開年又來一部重磅大戲。



《宛如阿修羅》

超豪華卡司陣容，是枝裕和編劇並執導，改編自有著「日本張愛玲」之稱的向田邦子的同名作品，四位元日本國民級女神主演。飾演大姐綱子的宮澤理惠，年少成名，多次獲得日本電影學院獎。曾和王祖賢、吳彥祖合作過《遊園驚夢》，憑藉這部電影摘得莫斯科影后。



二姐卷子由尾野真千子飾演，演技派女演員代表人物。能夠駕馭各種不同類型的角色，可以清純，可以癲狂，表演細膩且有爆發力。

《宛如阿修羅》卡司陣容超豪華。（《宛如阿修羅》劇照）

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三妹瀧子的扮演者是文藝女神蒼井優，中國觀眾最為熟知的日本女星之一，森系女鼻祖。優醬除了顏值氣質外，演技也不容小覷。

飾演小妹咲子的是日本當紅小花廣瀨鈴。巧的是，在是枝裕和的另一部電影《海街日記》中她就曾飾演四姐妹中的小妹。

《宛如阿修羅》獲得豆瓣7.8分好評。（截圖）

故事發生在1979年。早已成年，各自分開生活的四姐妹，被三妹瀧子的一通電話召集在了一起。她宣佈了一個讓大家慌亂的消息：70歲的父親出軌了。



一個月前，她去朋友家的路上意外撞見了三人，男孩也稱呼她們的父親「爸爸」。瀧子找了私家偵探調查，得知對方是個40歲的女人，小男孩剛上二年級。爸爸在外面給她們租了間公寓，對家裡說的每週二、四去「上班」，其實是去了情人那裡。

「寡默」的爸爸就這樣騙了媽媽十年。瀧子替一直被蒙在鼓裡的母親不平，她找來其他姐妹一起商量對策。原以為大家會一起聲討父親，但姐妹幾個的反應卻有些出乎她的意料。

大姐綱子有些漫不經心，借著假牙突然斷掉的事，四處找口罩，意圖轉移話題，不想多談父親出軌的事。二姐把瀧子收集的證據搶了過來，不讓她打開，自欺欺人道：沒看到就是不存在。

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小妹一副事不關己的態度，打開了電視機，要看拳擊比賽，甚至覺得爸爸出軌母親也有責任，她太古板，沒有女人味。一邊還挑釁瀧子，指責她虛偽陰險，為什麼不當場戳穿父親。聽到這話，本就性格不合的兩人扭打了起來。

直到照片掉出來，焦點才又回到「父親出軌」這件事上。最終幾人達成共識，先不告訴母親，她們私下解決。然而沒過兩天，報紙上突然出現了一篇「年邁父親出軌」的投稿，除了開頭提到姐妹三個的描述，其他內容幾乎和她們家一樣。

小妹以為是二姐投的稿，二姐卷子覺得是大姐的文筆，四姐妹一邊互相猜測，一邊擔心每天看報的父母是不是也注意到了這則消息。原本想要回家探探口風，卷子卻意外發現這則投稿其實是出自母親之手。

丈夫出軌，作為妻子的她怎麼會察覺不到呢？只不過她生長的環境，受過的教育讓她選擇了不揭穿：

「女人一說出來就輸了。」



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父親的出軌猶如一顆石子投入平靜的水中，四姐妹各自的煩惱與不堪也隨之浮現。大姐丈夫去世多年，一直沒有再婚，兒子也不在身邊，不堪寂寞的她和一位有婦之夫相好了。被對方妻子找上門，還是經受不住誘惑，和男人藕斷絲連。



二姐是和母親最像的人，作為家庭主婦勤懇地照顧著老公孩子。但她心裡一直覺得丈夫外面有情人，不過也只是旁敲側擊地過過嘴癮，不敢質問真相，自己獨自消化著。

父親的出軌事件讓她越發在意這根刺，恍惚到在超市買東西忘了結帳，被當成小偷。本就對第三者充滿怨恨的她，卻意外撞見做了第三者的大姐……

三妹一直單身，獨來獨往，倒是沒有這些糟心的婚姻問題。不過因為父親的事，她的感情生活也起了波瀾，和幫忙調查父親出軌的私家偵探互相有了好感。但可能是因為太在意兩人相識的緣由，情到濃時，總被「不行」打斷，瀧子開始懷疑自己的魅力。

小妹和默默無聞的拳擊男友擠在出租房裡一起吃苦，把人生希望寄託到男友身上，指望他成為明星拳手。為了陪他一起減重，三天一口飯也沒吃，暈倒在工作的地方。姐姐送她回家時，卻發現屋裡有另外一個女人，門口還放著他們剛吃完的拉麵。而已經懷孕的咲子，最終還是選擇和男友結婚了。

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這個故事有趣的一點是，看似圍繞「父親出軌」這一充滿戲劇性事件展開，但真正落筆處卻是四個女兒不同的性格和處境。就像母親那篇文章裡所描述的：所謂姐妹，就像長在同一個豆莢裡的豆子，果實成熟，豆莢迸裂，大家便各奔東西，各自的生活和想法也都會漸漸不同。



編劇厲害的地方，就在於將四姐妹塑造得十分鮮活，豐富。除了對婚姻、出軌的描述外，《宛如阿修羅》刻畫得最好、最細膩的便是家人之間愛恨交織的複雜情感。

劇中讓人印象最深刻的是三姐和小妹的關係。兩人年齡相近，住一個房間一起長大，但性格卻天差地別。瀧子一直是班裡的第一，但不太受男生喜歡，小妹成績不好，但追她的人很多。瀧子沒少嘲笑妹妹不學無術，咲子也看不上姐姐的古板無趣，兩人總是互相較勁，摩擦不斷。

這樣的心態在她們成年之後變得更為複雜和強烈。

咲子在拳手丈夫出名，經濟條件越來越好後，便喜歡在姐姐面前炫耀，想要一雪前恥。這樣的做法也引起了瀧子的嫉妒和反感。然而當小妹的人生陷入深淵時，作為姐姐的瀧子並沒有冷嘲熱諷，反而為自己曾有過的黑暗想法深深自責，為妹妹的處境難過不平。

咲子在拳手丈夫出名，經濟條件越來越好後，便喜歡在姐姐面前炫耀。（《宛如阿修羅》劇照）

妹妹還在此時遭遇了敲詐，崩潰不已走投無路的她，將自己的委屈告訴了總是鬥嘴的三姐。一向孤僻內向的三姐在這時候鼓起勇氣站了出來，和欺騙妹妹的人對峙。姐妹的情感就是這樣奇怪、複雜，無法割捨。

回歸家庭劇的是枝裕和自然是駕輕就熟，無論是影像的質感，還是複雜瑣碎的情感都充滿生活氣息，日常戲拍得自然靈動，煙火十足。

比如這段劇情。二姐因為做了不好的夢，叫來姐妹們一起回家看看。那天晚上，父親不知什麼原因深夜未歸，母親和女兒們各有心事，但誰都沒表露。母親拿出她們小時候的東西，大家湊在一起有說有笑，回憶童年。陳母親不在旁邊的時候，幾個女兒又湊在一塊猜測父親的動向。

「離家出走？」

「該不會是殉情吧？」

「看來他真的像一死了之。」



說著說著肚子餓了，又跑去廚房做飯團。好像忐忑不安，又好像沒那麼在意，出軌故事的狗血，就這樣被平淡的生活場景沖淡消解。劇中幾乎都是這樣秘而不發的情緒，唯一一次激烈的表達來自二姐卷子。

向田邦子的文字如實地記錄了女性視角下，婚姻圍城中的隱忍、猜忌和痛苦。（《宛如阿修羅》劇照）

母親暈倒住院，父親卻在和情人約會後姍姍來遲，再也控制不住情緒的卷子對著父親錘打、怒吼。被丈夫攔住後，她喊出內心的想法：母親從來都沒有原諒，她只是無法說出口。母親的嫉妒、憤怒、孤單，她通通都理解，然而卷子似乎將重蹈母親的覆轍，她已經在潛移默化中活成了另一個母親。



向田邦子的文字如實地記錄了女性視角下，婚姻圍城中的隱忍、猜忌和痛苦。即便時隔40多年，依舊能撬動人心中隱秘的那道縫隙，無情戳穿婚姻的本質。

以今天的目光來看，這個故事中女性的態度或許略顯陳舊，但不得不說，這就是彼時，甚至可以說現在很多女性的真實寫照。劇中沒有口號式的人物，而是一個個鮮活立體的女性呈現在觀眾眼前，可以清晰地感受到她們的幸福、憤怒、悲傷。

春節如果想看家庭劇的話，不妨看看這部。

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