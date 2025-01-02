百年孤寂劇評｜亂倫畸戀與戰爭　神還原小說劇情卻因一關鍵被批評

【百年孤寂／劇評】2024年底，一部萬眾期待的重磅劇終於上架。改編自20世紀最偉大的小說之一，原著一度被視為「無法影視化的神作」，出版50多年，無人敢拍。直到五年前，Netflix斥鉅資買下改編權，動用超過2萬名演員，輾轉哥倫比亞的15個城鎮實地搭景拍攝，力求做到完美。



劇集豆瓣開分8.4，一路飆升至9.1，然而神作在前，這樣高分仍然面臨不少質疑和爭議。 究竟是怎樣一個故事，有這樣的魔力呢？

劇集豆瓣開分8.4，一路飆升至9.1。（截圖）

《百年孤寂》（One Hundred Years of Solitud）

「多年以後，面對行刑隊，奧雷里亞諾波恩地亞上校將會回想起父親帶他去見識冰塊的那個遙遠的下午。」



即使沒有讀過原著，也一定對這段文字有所耳聞。《百年孤寂》的這句經典開場白， 寥寥數語便將過去、現在與未來三個時間線巧妙融合。如咒語一般，吸引著讀者走進波恩地亞家族那充滿魔幻色彩的百年歷史。

五年前，Netflix斥鉅資買下改編權，動用超過2萬名演員，輾轉哥倫比亞的15個城鎮實地搭景拍攝，力求做到完美。（《百年孤寂》劇照）

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故事開始，一對表兄妹相愛，但他們的結合遭到了親人的反對。從母親口中女孩得知，近親婚姻讓家族背上可怕的詛咒，他們會生下長著豬尾巴的怪胎。女孩因此擔驚受怕，甚至穿上了母親給她的帶鎖的襯褲，來躲避夫妻生活。



男孩在鬥雞比賽中贏了對手，卻被對方嘲諷結婚了老婆還是處女。於是在相約好的決鬥中，他扔出一把長矛刺穿了對方的喉嚨。

可當晚，死者的冤魂便找上了門，之後就不休，一直在他倆眼前晃來晃去。就連兩人房事，他都站在床邊觀看。為了擺脫冤魂騷擾，也不想被家族規矩束縛，男人決定帶著妻子離開村子，去從未見過的海邊建立新的棲息地。

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這兩人便是荷西阿爾卡迪歐波恩地亞和妻子烏蘇拉，波恩地亞家族的第一代長輩。他們的一眾好友也拖家帶口，跟隨兩人踏上冒險的未知旅途。



可在經過幾個月的長途跋涉後，還是沒有看到大海，又在沼澤地裡迷了路，眾人體力不支，怨聲載道。累倒的荷西在夢中得到指引，決定不再執著於大海，就在腳下建立新的家園。

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馬康多由此誕生。

「那時的馬康多是一個二十戶人家的村落，泥巴和蘆葦蓋成的屋子沿河岸排開，湍急的河水清澈見底，河床裡卵石潔白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始，許多事物還沒有名字，提到的時候尚需用手指指點點。」



在劇中，小說裡描寫的馬康多幾乎被還原式地呈現在觀眾眼前。從此，波恩地亞家族開始在這裡繁衍生息，也在宿命般的輪回裡衰敗破滅，不過這是後話了。隨著新生兒的出生，小鎮逐日壯大，也開始有外來者湧入。

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最先來到馬康多的是吉卜賽馬戲團，他們帶來了大磁鐵，星象盤、地圖、煉金術，還有那個巨大的冰塊。



荷西被梅賈德斯告知的科學技術和外面的未知世界吸引，沉迷於探索這些新奇事物。也是這種狂熱的執著，導致晚年的他因精神失常被家人綁在栗樹下，度過了餘生。烏蘇拉成了家裡真正的支柱，她精明能幹，有生意頭腦，堅強地守護著家庭。

在詛咒的恐懼中她生下了兩個兒子一個女兒，幸運的是，他們並沒有長出豬尾巴。荷西的長子取名阿爾卡迪歐。他身材強壯魁梧，性格衝動，襠下長著天然巨物，讓母親以為是另一種詛咒，找朋友為他占卜。

不料兩人卻看對了眼，阿爾卡迪歐與占卜女人庇拉爾纏綿在了一起。但當女人把懷孕的事告訴阿爾卡迪歐時，他卻臨陣脫逃，跟隨一個吉卜賽女人離開了家鄉。又在很多年的一個午後，突然歸來。



二兒子，也就是後來的奧雷里亞諾波恩地亞上校，性格孤僻，但頭腦敏銳，天生有預知未來的能力，小時候便預測到沒有親緣關係的妹妹蕾貝卡的到來。奧雷里亞諾和父親一樣，喜歡待在煉金實驗室裡搞研究，不愛和人接觸。

兩人看對了眼，阿爾卡迪歐與占卜女人庇拉爾纏綿在了一起。（《百年孤寂》劇照）

兩人看對了眼，阿爾卡迪歐與占卜女人庇拉爾纏綿在了一起。（《百年孤寂》劇照）

奧雷里亞諾和父親一樣，喜歡待在煉金實驗室裡搞研究，不愛和人接觸。（《百年孤寂》劇照）

直到某天，他在路上遇到來馬康多就任的鎮長一家，看到他們的小女兒蕾梅蒂絲，不可救藥地愛上了這個未成年的女孩。卻在等待蕾梅蒂絲長大的過程中，同哥哥一樣和占卜女郎發生關係，留下私生子。又在之後的婚姻中遭遇慘痛的失去，走上了戰爭的道路。



小女兒阿瑪蘭塔，一個令人糾結的角色。她嫉妒蕾貝卡的愛情，想方設法搞黃了她的婚事，在誤害嫂子後，懷著愧疚照顧起了奧雷里亞諾的私生子。又在多年後和這個外甥產生禁忌之愛……

阿瑪蘭塔在誤害嫂子後，懷著愧疚照顧起了奧雷里亞諾的私生子。（《百年孤寂》劇照）

還有神秘的養女蕾貝卡，身份不明，來的時候不說話也不吃飯，直到被家人發現晚上大口大口地吃著地裡的土。烏蘇拉花了很大力氣，才終於改正了她的這個習慣。然而在第一次遇到愛情的時候，蕾貝卡又不可控制地把土塞進了嘴裡。



土代表著她無法平衡不可抑制的欲望。

這部劇還原了書中各種混亂的關係。兒子和母親朋友的忘年戀。兩人的私生子長大後也迷戀上了這個未曾謀面的親生母親。還有兄妹情、姑侄戀輪番上演。

這部劇還原了書中各種混亂的關係。（《百年孤寂》劇照）

在馬爾克斯筆下，除了各種目不暇接的亂倫關係，更為人津津樂道的是書中常常沒有任何解釋地出現一些魔幻離奇的場面。這些在劇裡也得到了呈現。



比如用稻草捂著脖子的冤魂，裝著小女兒阿瑪蘭塔的小筐自行飛了起來。蕾貝卡隨身帶著的抖動不停的屍骨袋子，她帶來的失眠瘟疫讓小鎮陷入失憶。阿爾蒂奧死後流出一道血線，繞過墓園的家，一路流到了母親腳下，給母親報喪。還有老荷西去世前黃色花瓣從天而降，覆蓋了整個馬康多小鎮……

老荷西去世前黃色花瓣從天而降，覆蓋了整個馬康多小鎮……（《百年孤寂》劇照）

老荷西去世前黃色花瓣從天而降，覆蓋了整個馬康多小鎮……（《百年孤寂》劇照）

劇集分成了上下兩部分，目前，Netflix只放出了前八集。從第一代老荷西與烏蘇拉被迫離開故土，在探險路上建立了馬康多這個村莊開始，結束於老荷西的葬禮。以及次子奧雷里亞諾即將把戰爭帶回馬康多的預示中。豬尾巴的詛咒並沒有消失，而是以另一種方式在波恩地亞家族靈驗。亂倫、畸戀、殺戮、戰爭……



波恩地亞家族成員或是狂熱地愛上不該愛的人，或是在欲望與貪婪中迷失自我，最終都未能逃脫孤獨的命運。看不見的豬尾巴是不可戰勝的宿命。

《百年孤寂》被批評有形卻不夠有神

名著改編永遠是一個巨大的挑戰。Netflix的劇集做得好的點是，基本遵照原著順序一比一地還原情節，相比書本上的一個個重複且長的名字，人物關係也更容易被理清。但就像很多人詬病的，這部劇有形但不夠有神。平鋪直敘的手法固然好理解，但也一定程度上丟失了原作特有的複雜絢爛的敘述架構。



但公平的說，在世界文學大師的文字對比之下，任何影視化都難免有些隔靴搔癢。馬爾克斯用一個奇幻家族和小鎮的創建、興盛、衰敗，隱喻了整個拉美大陸的風起雲湧，動盪變遷。當時的拉美先後經歷了自由派與保守派的各種紛爭，內戰頻發，獨裁、暴政不斷，人民生活苦不堪言。

《百年孤寂》獲得84%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

書中的馬康多也在百年的時間裡，經歷著瘟疫、戰爭、革命、衰敗。

在《百年孤寂》的結尾，奧雷里亞諾家族的最後一個人望著羊皮紙上的字，洞悉了家族的命運，馬康多這個鏡子似的城鎮，將被颶風從地面上一掃而光，消失在歷史的塵埃中。

這個遭受百年孤獨的家族，最終在落寞中消散，註定不會在大地上第二次出現。這也是馬爾克斯在祖國頻繁的戰爭中所預言的，人類重複的命運。

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