中華航空140號班機空難：日本史第二嚴重悲劇　誤觸墜機僅7人倖存

日本，是香港和台灣人最常前往旅遊的國家之一，各位讀者們在日本的機場查看航班時，會發現「中華航空」被標記成「チャイナエアライン」，明明有漢字可以寫，為什麼要刻意標記成片假名呢？



這一切都是因為過去曾經發生在日本的一起空難為契機，才將本來使用漢字的名字給改掉，而這場空難規模之大，在日本歷史上僅次於「日本航空123號班機空難」，今天，就讓我們一起來看看這起嚴重的「中華航空140號班機空難」吧。

機上271人僅7人倖存，日本歷史上第二大空難，華航名古屋空難懶人包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

中華航空140號班機事件 日本史上第二嚴重空難 悲劇導致華航在日改名（01製圖）

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副機長的誤觸，導致飛機成為一片火海

1994年4月26日，一台中華航空的班機從桃園中正國際機場（現台灣桃園國際機場）起飛，目的地為名古屋機場（現名古屋飛行場）。搭乘此班飛機的含機組人員共271人，有超過一半是日本人，其中，大部分是來進行團隊旅遊的遊客，他們剛結束了快樂的台灣行程，正準備回到溫暖的家鄉，剩下的則由多數的台灣人與少數的菲律賓人組成。

飛機很順利的起飛，並且到達了名古屋機場，然而，就在他們準備降落的時候，卻發生了意外。機長在指示副機長切換至手動駕駛時，卻由於設定的失誤，讓副機長誤觸了重飛模式，儘管發現問題的機長試圖以他的所學來解除重飛模式並安穩降落。然而，並沒有任何效用。

迫於無奈，機長不得已只得強硬拉升重飛，但已經來不及了。飛機由於拉高的仰角過高，以致於失去的動能而無法操縱，整台飛機也就這樣向前墜落在了跑道旁的草坪，頓時，火海四起，哀號聲也不絕於耳。

救助活動並無延宕，然而僅僅七人倖存

見到飛機墜落，名古屋機場管制台也趕忙聯繫消防隊，並開始了救助活動，現場的火勢在一小時半內便遭到撲滅，而機場旁小牧基地的航空自衛隊也參與了救援，他們將遺體搬送到了基地內的機庫，並在經過家屬確認後轉移至體育館，而剩餘的傷者則盡速送醫。

其中，有16人被送往醫院，但有6人在路上傷重不治，剩下的10人中，有3人分別在1個月後死亡。總計，271人之中，有264人在這次空難中身亡，倖存者僅僅只剩下七人。

華航的疏忽與怠慢，造就了悲劇發生

事件過後，警方很快展開了事件調查，根據調查結果，此次肇事的直接原因為副機長誤觸重飛模式。儘管機長試圖解除重飛，但由於是較舊的機型，與機長所學的新機型有著極大的不同，需要更多複雜的手續，導致機長無法順利解除重飛模式，因而釀下了這場災禍，更凸顯出了中華航空在駕駛訓練的不足，以及硬體更新的怠慢。

空難過後，受害者家屬向名古屋地方法院提出對華航的告訴並要求賠償，在一陣法律攻防與調解下，最終，名古屋地方法院判決華航須賠償約50億日圓，而華航也決定不再上訴並支付賠償。至於被提告刑事訴訟的正副駕駛（已故）與四名華航高層，則因為罪證不足而判決不起訴處分。

因為此事件，華航將140號班機改為150號班機，而日本也將「中華航空」改稱為「チャイナエアライン」。2014年，遇難者家屬們在春日井市集資建造了關於此事件的紀念碑。

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航空公司應重視飛航安全，避免憾事再度重演

「中華航空140號班機空難」無疑是日本人與台灣人共同的痛苦回憶，發生的當時，相信不論是台灣或是日本，都受到了一定程度的衝擊與陰影，也希望以此事件為契機，各家航空公司都該重視機組員的訓練與硬體的更新，才能夠保障更多乘客的安全，並避免憾事的再度重演。

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