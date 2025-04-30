姜濤生日｜姜濤灣再震驚小紅書！內地網民：是救過香港人的命嗎?

4月30日是姜濤的26歲生日，一眾姜糖（姜濤粉絲稱呼）繼續一年一度在銅鑼灣為偶像慶祝，包括鋪天蓋地的應援廣告、韓式拍貼機、西九10米高卡通姜濤、全港免費乘搭電車等等，加上早前的6,000粉絲生日慈善應援活動舉牌、無人機及煙花表演，不少人都讚姜糖們執行力高，而且每年都有新驚喜。



網上影片截圖

為捕捉「姜濤號」電車駛入銅鑼灣，姜糖們早已站滿兩旁的行人路，場面墟冚，警方繼續出動維持秩序。應援的火紅程度亦傳遍小紅書，有網民笑指今日是「一年一度銅鑼灣改名大會」、「大型追星主題樂園」。當有一名內地女網民留言指晚上想到時代廣場購物時，竟被其他人「勸退」她明天再來，因為即使明天是勞動節公眾假期，遊客再多也「不會有今天那麼多粉絲」。

有一名內地女網民留言指晚上想到時代廣場購物，竟被其他人「勸退」她明天(5月1日) 再來（小紅書截圖）

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香港人笑稱銅鑼灣變「姜濤灣」，內地網民亦有自己一套叫法，形容4月的香港是「姜濤痛城」，意思相信是來自日本「痛袋」（痛バッグ），即一款透明、裝滿自己喜愛的卡通或人物公仔的掛袋吊飾，延伸到整個城市都充滿姜濤的身影，而「痛」在日文中又有誇張、奇怪，甚至旁人見到會覺得尷尬的意思。

內地網民亦開始留意到姜濤有較多姨姨級粉絲，而在被王晶公開批評後，不少內地網民都一夜間認識姜濤更多。不少人看到姜糖們準備的生日活動都覺得感動，「他的粉絲是真愛，也是真有錢」，「姜濤是救過香港人的命嗎」、更有人表示此舉是「非粉（絲）看到都會哭的程度」，甚至想下年安排4月到香港旅行，體驗姜濤誕的盛況。