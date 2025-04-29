姜濤誕｜4.30全港免費搭電車　廣州有應援！內地網民求重推1食物

又到一年一度的「姜公誕」！每年4月30號姜濤生日，其後援會都會準備一系列慶祝活動，4月26日在西九的無人機和煙火表演預祝姜濤生日已大癲，，到了姜濤26歲生日當天，姜濤香港後援會更請全港市民免費搭電車，而且繼往年內地有應援廣告外，今年廣州也有Cafe做生日應援，真正紅過羅湖！不過有內地網民最希望，反而是可以重推姜濤往年一款「應援」食物，究竟係乜？



今年姜濤４月30日生日，姜糖準備了多個應援節目，除了4月26日在西九舉行無人機和煙花表演外，銅鑼灣繼續成為姜濤灣，由４月初開始已有商場和大型外牆生日廣告給姜糖們打卡，而今年姜濤香港後援會繼續在姜濤生日正日舉辦電車免費乘坐日，當日不論遊客和市民搭電車都是免費！

圖片來源：香港電車

此外，繼往年內地有生日應援廣告，今年內地糖再有應援活動！有內地糖在廣州北京路天河城一間咖啡店設生日應援，除了有得打卡，只要將打卡發帖小紅書或微博後，便可即場領取小禮品一份。如果姜糖在咖啡店內消費任意飲品或餐品套餐後，也可領取應援禮品袋套裝一份。

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雖然姜糖準備了一系列的打卡應援，但不少內地網民在小紅書表示，反而希望麥當勞能重推去年姜濤代言推出的薑汁豆奶批，「到底M記有沒有薑汁批」、「姜濤能不能一直過生日，薑汁批真的好好吃」、「姜公，今年的批呢」、「明年換回薑汁豆奶批好嗎」、「吃不到姜公批了」。

小紅書截圖

👇👇👇姜糖生日應援一覽👇👇👇

姜濤生日應援一：430電車免費乘坐日

Instagram截圖

姜濤香港後援會（Keung Show HK Fan Club）將於4月30日舉辦一年一度免費乘車日 ，亦是連續第四年免費乘車日，全民當日免費任搭叮叮！

姜濤生日應援二：生日應援之電車車身廣告

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除了在姜濤生日正日全港免費搭電車之外，後援會更精心設計3款姜濤生日主題電車，幸運的姜糖有機會可以見到世上首部巨型行走應援廣告電車「#300特別款Mini Keung Show」，電車即日至5月2日於港島區行走，姜糖見到不容錯過，記得打卡啦！

展出時段：4月5日至5月2日

姜濤生日應援三：Keung To 430 Blossom Love

即日起至五月一日，銅鑼灣皇室堡地下中庭有5大姜濤溫馨打卡位，包括：Keung's #26 Moment、濤幻萬花世界、姜糖蝴蝶鞦韆、糖中姜及濤心表情包打卡牆！會場更設姜之甜蜜工房，售賣4款由本地小店Wingel Bagel精心製作甜點，一眾姜糖分享甜蜜！

大會亦舉辦Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party，姜糖可以親手鈎織「小薑薑」匙扣掛飾及「小桃桃」應援公仔帽子，造型非常可愛，大會亦會將所有成本扣除後，將所有收益全數撥捐至受惠機構。

甜蜜打卡：

日期：4月4日至5月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

姜之甜蜜工房：

日期：4月4日至5月1日

時間：12:00nn-8:00pm

姜濤生日應援四：The ONE@To My Keung Candies

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尖沙咀The One以後援會首次創作的動畫為設計佈置概念，在姜濤生日當天現場有售賣姜濤動畫限定鏡片，更有動畫角色抓抓樂夾公仔及抽卡機等。

日期：4月30日

時間：中午12時至晚上8時

地點：尖沙咀The ONE L606

姜濤生日應援五：The ONE@Keung To The Sweet Diary

除了在The One 6樓有姜B生日打卡點之外，在The OneUG2亦有打卡點供姜糖打卡，姜糖們不容錯過！

日期： 4月4日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

姜濤生日應援六：即影即有相The mini Keung Show x Photoism Hong Kong

The One除了有兩大打卡之外，亦設即影即有相機供現場打卡，每張收費$90 ，有兩款相紙可供選擇，同樣都會扣除成本後，將收益全作慈善捐款。

日期：4月3日至5月1日呀

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2升降機旁（近加拿芬道）

收費：每張$90（共2款，部分收益扣除成本後將用作慈善捐款）

而一年一度的姜濤生日粉絲應援，亦令許多內地網民極為佩服，對姜濤生日當天免費搭電車感到驚訝，更有人以「好猛，姜濤430生日真的請全港市民坐叮叮車」為題發帖，「香港以後叫姜港好了」、「別的不說，大胖小子的粉絲真行，了解一下感覺這小子個性還挺ok」、「牛X，內地的粉絲團搞點這類活動不比在網路上打榜強多了」、「刷到多了發現姜濤其實人蠻好的，善良情緒穩定，業務能力也還可以」。

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