點解婚紗大多係白色？唔止因象徵純潔　起源可追溯至維多利亞時期

婚紗不僅僅是一件禮服，更象徵著一生的承諾與幸福的起點，是無數女孩期待實現的美麗時刻。



然而，你是否曾好奇，為何婚紗大多是白色的？歷史學家揭示，白紗的起源竟與財富相關。

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為什麼婚紗是白色的？背後真實原因曝光

婚紗並無明確的單一起源，但世界各地的古代文明都記錄了結婚時的禮儀服飾，古希臘時期，新娘會穿著淺紫色或淺紅色的長袍，並配戴腰帶；古羅馬時期，新娘則會披戴象徵火焰的黃色面紗，並梳上複雜的辮髮；而在東方，婚禮服飾的起源可追溯至前秦周朝，當時黑色被視為尊貴之色，新娘會穿著黑色鑲紅邊的禮服。

白紗風潮的興起可以追溯到1840年，英國維多利亞女王與阿爾伯特親王（Prince Albert）結婚時穿著白色長拖尾的絲綢禮服，配上蕾絲頭紗以及刺繡細節。

雖然維多利亞女王並非首位穿白紗的新娘，但她的婚禮經過媒體廣泛報導後，白紗開始風靡，逐漸成為婚禮的主流象徵，幾年後，一本深受女性歡迎的雜誌更宣稱「白色象徵純潔，是婚紗的最佳選擇」此後，白紗在女性中廣受推崇。

根據《BBC》報導，有歷史學家指出，「象徵純潔」並非白紗流行的主要原因，更大的原因其實在於白紗是「身分地位的象徵」。

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在18和19世紀時期，清洗衣物的成本相當高昂，而白色婚紗又非常容易弄髒，因此能穿上白紗的新娘，無疑是在彰顯其家庭經濟實力足以負擔昂貴的清潔費用，展現了不凡的社會地位。

直到二戰結束後，中產階級逐漸崛起，人們開始能夠消費過去專屬於貴族階層的奢侈品，後續隨著電視與電影的普及，白紗成為一種象徵幸福的經典形象，逐漸取代其他顏色，成為婚禮中首選的婚紗款式。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為什麼婚紗是白色的？不只是因為象徵純潔！背後真實原因曝光】