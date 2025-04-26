耳鳴｜全球14.4%成人耳鳴！4類食物減風險　咖啡護耳或加重病情？

你有耳鳴困擾嗎？最新科學研究發現，在飲食上經常吃水果、乳製品、膳食纖維、咖啡因等食物，能降低耳鳴風險，這些食物可能透過改善神經功能、增強抗氧化與抗發炎能力，以及保護內耳與相關血管組織，降低耳鳴發生可能性。



全球有14.4%的成人及13.6%未成年受「耳鳴」所擾

耳鳴（Tinnitus）是種在缺乏外界聲音刺激的情況下，耳內或頭部持續出現聲響的症狀，患者經常描述聽到嗡嗡聲、蟬鳴或電流雜音。根據全球流行病學資料，約14.4%的成人及13.6%的兒童與青少年受到耳鳴影響，嚴重影響日常生活、睡眠及精神健康，甚至增加焦慮和抑鬱症的風險。

為什麼會引發耳鳴？該如何分輕重程度呢？（按圖👇👇👇）

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多吃水果、乳製品、膳食纖維 能降低耳鳴風險

近期台灣成都中醫藥大學研究團隊發表於《BMJ Open》期刊的系統性文獻回顧與統合分析指出，特定飲食習慣可能與耳鳴的發生機率有關聯。研究團隊分析8篇觀察性研究，共納入超過30萬名參與者，並比較15種不同的飲食成分，包括水果、膳食纖維、乳製品、咖啡因、魚肉、蔬菜、糖類與蛋白質等攝取狀況與耳鳴症狀之間的相關性。

研究結果顯示，經常攝取水果（如甜柿、香蕉）的人，耳鳴風險比一般人降低約35%；多吃乳製品的風險降低約17%，而膳食纖維與咖啡因則分別降低9%和10%的耳鳴發生率。研究者推測，這些食物可能透過改善神經功能、增強抗氧化與抗發炎能力，以及保護內耳與相關血管組織，來降低耳鳴發生的可能性。

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未來還需更嚴謹研究 才能確定真正效果

然而，研究人員Mengni Zhang表示：「目前的相關研究大多為觀察性質，並無法明確建立食物攝取與耳鳴之間的因果關係。此外，咖啡因的影響目前仍存在爭議，有研究指出咖啡因可能加重耳鳴，但此次分析卻顯示其有保護效果。」未來仍需進行更大規模、更嚴謹的臨床研究，以進一步確認這些飲食因素在耳鳴預防及改善上真正效果。

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