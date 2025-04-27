偏頭痛｜靠飲咖啡止頭痛恐令症狀加劇？醫生提醒謹慎使用止痛藥物

「偏頭痛」是盛行率很高的神經疾病，若在發作時依然繼續活動或工作，可能導致工作效率下降及失能。



臨床上，醫師會透過頭痛發作頻率，來區分頭痛類型，不少人會喝咖啡來緩解頭痛，但咖啡因與其他止痛藥作用類似，不宜過量使用，每周使用咖啡因治療頭痛，不應超過2天，過度引用恐導致成癮。

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誘發偏頭痛的因素

台灣成大醫院精神部主治醫師蘇慧真指出，誘發偏頭痛的因素可分為外在和內在兩類。外在因素包括天氣、食物和壓力等，內在因素則有女性荷爾蒙波動、情緒和睡眠品質等。相較於男性，女性罹患偏頭痛的比例約為3倍，這與月經有關。在台灣約10%的人患有偏頭痛，其中男性約佔5%，女性則佔15%。

台灣東元綜合醫院神經內科主治醫師陳錫銘指出，偏頭痛的常見誘因，還包括食用某些食物，如紅酒、朱古力或柑橘類、味素等。此外，因為季節或地區風大，有些人吹風會感到不舒服，近期天氣冷熱溫差變化大，也是一個誘因。

評估偏頭痛發作頻率 區分頭痛程度

蘇慧真表示，醫師診斷頭痛時，需評估發作頻率，有時會要求病人記錄「頭痛日記」。通常會按照發作頻率分為輕度或嚴重，一個月頭痛天數小於4天、4至8天或8至14天，稱為陣發性頭痛；若一個月頭痛天數大於15天，則稱為慢性偏頭痛。

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喝咖啡緩頭痛 每周不可超過2天

台灣台北榮總證實醫學科主任梁仁峯表示，有些人認為飲用咖啡能緩解頭痛，咖啡因在短時間內確實具有抑制偏頭痛的效果。然而偏頭痛惡化的原因，也可能是咖啡因過度使用、甚至是成癮後的戒斷症狀，若長期飲用咖啡後突然停止，反而容易引發頭痛。

台北榮總一般神經科主任王嚴鋒建議，咖啡因與其他止痛藥作用類似，不宜過量使用，每周使用咖啡因治療頭痛，不應超過2天，過於頻繁使用止痛藥或咖啡因治療頭痛，反而會使頭痛頻率增加，甚至導致咖啡因成癮。

▼偏頭痛成因 （按圖了解👇👇👇）：

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謹慎使用止痛藥物

偏頭痛用藥可能與其他藥物產生交互作用及副作用，務必與醫師仔細討論。台灣高雄秀傳醫院神經內科主治醫師詹智鈞提醒，切勿因偏頭痛發作，自行到藥局購買成藥使用，長期使用強效止痛藥，可能導致藥物過度使用性頭痛發生，從此陷入無限頭痛的循環。

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