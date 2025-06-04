M記Big Mac原本叫這名字？麥樂雞形狀有意思？揭10個麥當勞冷知識

麥當勞早已是全世界都不可或缺的生存元素，甚至有名美國男子連續50年天天都吃Big Mac，吃到店裡掛上他的肖像，果然麥當勞跟NB一樣都是一種毒。



不過這次街星要揭秘10關於麥當勞的冷知識，自認是麥當勞信徒的話可以挑戰一下以茲證明！

McDonald's麥當勞10大罕為人知冷知識，你知道幾多樣？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

麥當勞10大冷知識 一開始主打並非漢堡？麥樂雞原來有4種形狀（Gettyimages；01製圖）

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1. 全球麥當勞櫃檯高度全部一樣

雖然世界各洲人種身形不盡相同，但全球麥當勞的櫃檯高度一律都是91.5公分，並沒有因為歐美人身形較高大而有所調整，因為這個高度最適合對話、取餐，非常貼心。

2. 台灣第一間麥當勞開幕就創下世界紀錄

1984年台灣進駐第一間麥當勞，位於在台北民生東路的首間麥當勞一開幕就引爆麥當勞炫風，吸引無數絡繹不絕的人潮，當週營業額更成為當時全球麥當勞單週營業額冠軍，創下輝煌的世界紀錄！

3. 麥當勞最初其實賣的是熱狗

說到麥當勞最先聯想到的是漢堡跟薯條，但其實麥當勞最初賣的其實是熱夠！當時生意平淡，爾後創辦人發現有80%的營收都來自漢堡，因此轉移火力專攻漢堡，讓麥當勞一飛沖天。

4. 麥樂雞有4種形狀

不知道你在吃麥當勞麥樂雞的時候，是否有注意過它們的形狀？其實麥當勞的雞塊有固定形狀且非常浪漫，有Boot靴型、Ball球型、Bell鐘型、Bone骨型4種形狀，可以拼成LOVE，用麥樂雞告白下個情人節就有你的事了！

5. Big Mac原本可能叫其他名字

Big Mac是麥當勞人氣產品之一，如同前言所提，美國有名男子連續50年天天都吃Big Mac！最初在1967年要推出時，麥當勞曾考慮過要叫Aristocrat（貴族）或Blue Ribbon burger（藍絲帶堡），不過最後還是選定Big Mac。

6. 漢堡、芝士漢堡飽、薯條自麥當勞成立至今都在菜單上

自麥當勞1940年成立以來，推出過許多長青、炫風商品，其中漢堡、芝士漢堡飽、薯條則從全球第一間麥當勞開幕就常駐在菜單上至今，也就是說，這3樣商品已經陪伴世界80多年了！

7. 麥當勞學校真的存在

如果說麥當勞是一個帝國相信沒有人會反駁，而麥當勞帝國也存在自己的學校，分布於全球的漢堡大學專門培育麥當勞人才，讓麥當勞經理人獲得專業而完整的訓練，內容涵蓋範圍也相當廣闊，從財務、行銷、人員管理等等都有，且需要不斷回去進修，麥當勞可以征服世界不是沒有原因的！

8. 杯子上的圓圈有功用

前些時日，就有網友在台灣爆料公社發問麥當勞杯蓋上鼓起的圓孔的功用，而引起熱烈討論，其實圓孔不是像泡泡紙舒壓用，其實杯蓋上印有TEA（茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰/少冰）、OTHER（其他）4種標示，讓大家可以分辨內裝物，加速員工出餐之餘，客人也不會跟其他人的飲料搞混，是簡單又實用的巧思。

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9. Drive-Thru點餐有限時

麥當勞之所以能夠如此龐大，精準的SOP功不可沒，以Drive-Thru（免下車點餐服務）來說，員工位客人點餐被要求在120秒內完成，所以以後買Drive-Thru要先想好，不然店員可是會很焦慮的。

10. 糖醋醬有分口味

麥樂雞沒有糖醋醬應該是很多人的夢魘，關於麥當勞糖醋醬有兩種傳說，一種是糖醋醬其實有差別，在包裝撕蓋上有小小的黑色數字，有人說這表示糖醋醬的酸甜程度，數字越大越甜，醬料深淺也因此不太一樣；但也有人說那些數字只是產線代號，用來分辨哪條產線出問題而已。

以上關於麥當勞10大冷知識哪個最撼動你的小宇宙？

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