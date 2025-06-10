韓星天價片酬Netflix疑封頂設上限　2025最貴片酬韓國演員竟是他

韓國Netflix製作的電視劇引人入勝，不少韓國演員更憑韓國Netflix劇集，人氣一躍而上，片酬亦隨人氣節節上升。然而近日有外媒報道指，Netflix將會為韓國演員的最高片酬定為每集4億韓元(約港元230萬) ，以節省製作開支。究竟有哪些韓國演員會受到影響呢？



Netflix 2025年韓劇一覽（Netflix）

近年韓劇透過Netflix等OTT平台在全球播出，再加上演員知名度大升，導致主要製作費分佈於「請演員」上，製作成本因此大幅上漲。最近，業界内更傳出Netflix將會為韓國演員的最高片酬定為4億韓元，而Netflix亦於昨天（9日）表示，會針對演員片酬上限問題，將計算「每部作品野心規模」的預算，但補充指預算也會根據作品的類型或形式而有所不同，「我們正在進行負責任的投資。」

根據韓媒報導，韓國電視劇集製作費平均每集耗費10-20億韓元不等，全套劇集則花費至少200億韓元。據悉，Netflix原創影集《苦盡柑來遇見你》製作成本高達600億韓元，《魷魚遊戲》第三季製作成本更是高達1000億韓元天價製作，而主演的演出費更高達每集十數億韓元，令數年前開始進軍韓國市場的Netflix最終也難以負擔包括演員出演費等的巨額製作成本。

Netflix公司大樓（REUTERS）

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那麽究竟現時身價最貴的韓國演員每集片酬多少呢？根據韓媒Our Story 2030提供資料，一下列出2025年韓國最貴片酬演員的頭7位。

2025年韓國演員（每集）出演費 TOP7

1. 李政宰 - 13億韓元（約港元751萬）

李政宰（Netflix）

2. 宋康昊 - 7億韓元（約港元404萬）

宋康昊(Chinema Daily US)

3. 宋仲基 - 5億韓元（約港元289萬）

宋仲基（Netflix）

4. IU（李知恩）- 5億韓元（約港元289萬）

IU（李知恩）（Netflix)

5. 金秀賢 - 5億韓元（約港元289萬）

金秀賢（Allkpop）

6. 玄彬 - 4億韓元（約港元230萬）

玄彬（Netflix）

7. 朴寶劍 - 3億韓元（約港元173萬）

朴寶劍（IG@bogummy）

資料來源：Nate新聞，韓國網際網路振興院，Our Story2030