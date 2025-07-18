颱風韋帕｜第二次襲港? 2019年韋帕曾掛八號風球　揭颱風名字由來

熱帶氣旋陸續迫近本港，天文台今日（18日）正式命名颱風為「韋帕」，而從颱風預測路徑可見「韋帕」更有機會「西登」，令不少網民擔憂其破壞力驚人。原來香港在2019年都曾經有颱風被命名為「韋帕」，而且是當年首個八號風球！



「韋帕」或成爲2025年首個八號風球？

天文台於是今日（18日）拂曉時分指，颱風韋帕將今晚至明日（18日）迫近香港進入800公里範圍，届時會發出一號戒備信號，預料會逐漸影響香港天氣，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，更考慮在星期六的日間發出三號強風信號。届時會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。根據天文台預測，周日本港會吹東北風６—７級，漸轉東至東南風７—８級。而離岸及高地達10級。如天文台發出八號烈風訊號的話，「韋帕」將會成爲2025年首個八號風球。

「韋帕」預料於今明兩日（18及19日）靠近本港。（香港天文台網站）

前女優跨海發律師聲明！轟AV達人一劍浣春秋：沒義務承受惡意抹黑

紅姐、來都來了哥「進駐」葵廣？驚現宣傳照！店長：行過想人笑吓

與2019年首個八號風球同名 當年破壞力驚人

翻查過往香港資料，原來「韋帕」並非首次「亮相」！在2019年7月末，也有命名「韋帕」的風球襲港，當年「韋帕」是2019年内首個懸掛的八號風球，在香港以南約370公里向西北移動，並在海南文昌至廣東湛江一帶沿海登陸。根據天文台的資料，雖然當年的韋帕在香港約310公里掠過，但其廣闊的環流及不對稱的風力結構，令天文台需要發出2019年首個八號烈風或暴風信號。韋帕是一九六一年以來距離香港最遠而需發出八號烈風或暴風信號的熱帶風暴。

2019年「韋帕」雖然距離香港較遠，但威力驚人。（香港天文台圖片）

當年「韋帕」襲港期間政府1823電話中心共收到超過850宗塌樹報告，渠務署確認3宗水浸個案，土木工程拓展署收到3宗山泥傾瀉報告。有20名市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。亦有不少市民到超級市場或街市購買食糧避風，蔬菜類及麵包貨架被一掃而空。

+ 2

東亞盃丨香港球迷上韓國電視 變身紅姐「圍」型男記者大叫Oppa

南京紅姐事件懶人包｜1691千人斬、四季哥高顏值、來都來了變潮語

颱風名字會循環再用

那麽到底颱風的命名由來是怎樣的呢？原來颱風名字由世界氣象組織颱風委員會命名，當中包括中國、日本等14個委員國，每國提供10個，一共140個分成5組，每組28個。名字會循環使用，當一份名單用完後，就從頭開始使用下一份。而今次的「韋帕」是由泰國提供，是婦女名字。