青龍獎重現「關家姐」尷尬場面《苦盡柑來》男星上台才知擺烏龍

韓國青龍電視獎日前舉行，《苦盡柑來遇見你》、《外傷重症中心》各得3獎成為全晚大贏家，不過在頒發人氣獎時竟出現了小插曲，神似當年「關家姐」奪獎一幕，令網民都忍不住一齊尷尬。



《苦盡柑來遇見你》獲3獎成為青龍電視獎大贏家（《苦盡柑來遇見你》劇照）

第4屆青龍系列大獎（青龍電視獎）昨日（18日）舉行，以韓國各大串流平台製作或投資的劇集及綜藝為對象，多部話題作品如韓劇《苦盡柑來遇見你》、《外傷重症中心》、綜藝《黑白大廚》、《魔鬼的計謀2》等都有入圍。至於由粉絲投票的人氣獎有4名得主，由主持逐一宣布上台領獎，其中朴寶劍及惠利已率先上台，第三位則是憑《或好或壞的東載》奪獎的男星李浚赫。

李浚赫憑《或好或壞的東載》奪獎（《或好或壞的東載》劇照）

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根據電視轉播畫面，主持宣布後鏡頭馬上切換到李浚赫，他一時反應不來，直至被身邊人恭喜才離開座位。主持緊接宣布最後一位得獎者是IU，正當李浚赫走到台下之際，卻發現另一男星李濬榮已站在台上。以為自己聽錯的李浚赫重新回到座位，由於名字產生混亂，連準備走上台的IU也露出疑惑的表情。

李濬榮（右二）上台後已手握獎座，但似乎正與主持確認結果（青龍獎截圖）

當確認得獎者是李浚赫後，李濬榮馬上走到台下，將獎座交給對方並送上擁抱（青龍獎截圖）

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此時李濬榮已手握獎座，但似乎正與主持確認結果，當確認得獎者是李浚赫後，他馬上走到台下將獎座交給對方並送上擁抱。現場的音響不佳，加上又沒有大螢幕顯示得獎者名字，而兩人的姓名韓文發音亦只差一個字，十分相似。事後李濬榮在IG表示「在現場聽得不太清楚，犯了不像話的錯誤，向李浚赫前輩及前輩的粉絲再一次致歉，真的很恭喜得獎！」

網民稱這是韓國「關家姐」事件，2008年關心妍以為自己獲獎，上台後才知道得獎的是關菊英（TVB截圖）

韓國網民都不禁為李濬榮平反：「看了影片之後，真的兩個名字都很像，確實容易搞錯」、「聽起來真的超像李濬榮」、「至少可以在螢幕上打出名字吧」、「真的想原地消失，太羞恥了」。事件亦傳回香港，備受網民討論，有人稱這是韓國「關家姐」事件，即2008年十大勁歌金曲頒獎典禮上，關心妍以為自己獲獎，上台後才知道得獎的是關菊英。

李濬榮在《苦盡柑來遇見你》飾演「媽寶男」英凡（《苦盡柑來遇見你》幕後花絮照）

有網民就笑指李濬榮在《苦盡柑來遇見你》演「媽寶男」英凡太過入型入格，「攞唔到人氣獎，因為大家都好討厭個角色」。雖然失落人氣獎，但《苦盡柑來遇見你》就成為當晚大贏家之一，贏得大賞之外，飾演兩母女的IU和廉惠蘭亦分別獲女主角及女配角獎，此外男主角朴寶劍及IU亦捧走人氣獎。