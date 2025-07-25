趙怡賢秋英宇《牽牛和仙女》成韓劇黑馬　融合薩滿文化與純愛獲讚

韓國tvN最新推出的奇幻愛情劇《牽牛和仙女》首播收視衝至4.3%，並奪下同時段有線電視冠軍，這部作品融合奇幻、驚悚、浪漫等題材，不僅屢屢創下收視新高，新穎的題材更獲得觀眾的一致好評，由趙怡賢、秋英宇兩位有顏又有實力的新生代演員主演，兩人絕妙的化學反應被網友譽為「背著善宰跑2.0」，快一起來看看這部劇的必看亮點有哪些吧！



《牽牛和仙女》劇情簡介

《牽牛和仙女》改編自同名人氣網路漫畫，故事取材自牛郎織女的傳說，巧妙結合現代校園生活、驅鬼詛咒與青澀純愛，描繪出一段充滿奇幻與悸動的青春羅曼史。

劇情講述一名女高中生星娥（趙怡賢 飾），白天是平凡的學生，晚上則化身成擁有靈力的年輕巫女「天之仙女」，她因為能看見鬼魂、替人驅邪而被人排擠，卻總是強顏歡笑，早已習慣自己的與眾不同。某天偶然遇見了帥氣的男主角「牽牛」（秋英宇 飾），個性正經八百但在出生時就帶有「死亡詛咒」而注定厄運纏身，在他倒著走進她神堂的那天起，星娥便發誓要守護他，兩人的命運也自此交織。

《牽牛和仙女》改編自同名人氣網路漫畫，故事取材自牛郎織女的傳說。（《牽牛和仙女》劇照）

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新生代最強CP誕生！百想新人X高冷女班長 演技與顏值雙在線

該劇的男主角秋英宇先前憑藉熱播醫療劇《外傷重症中心》中的「肛門醫生」獲得不小的人氣，以斯文帥氣的外型，加上幽默逗趣的演技，讓他成功圈粉無數，接著又以古裝劇《玉氏夫人傳》拿下2025年百想藝術大賞電視部門的男新人獎，代言廣告更是接不完，可說是新生代演員中最被看好的一位大勢男神！而女主角則是在《殭屍校園》中飾演高冷聰明女班長的趙怡賢，憑藉亮眼的外表以及活潑討喜的形象深受粉絲歡迎。

這次趙怡賢在《牽牛和仙女》與秋英宇都是首次擔任主演，被視為邊佑錫與金惠奫的接替人，兩人之間「雙向救贖」的情感線甜虐交織，歡喜冤家般的化學反應也備受喜愛。tvN內容事業部長更曾公開表示，本劇是青春浪漫融合驚悚甜蜜的代表作，有望成為《背著善宰跑》之後的新現象級作品。

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繼《惡鬼》、《破墓》後再掀驅魔熱！融合薩滿文化的納涼新作

該劇最大的亮點就是特殊的「驅魔」題材，韓國每到夏天就會推出與鬼神相關的「納涼韓劇」，像是《主君的太陽》、、《德魯納酒店》、《惡鬼》等作品，《牽牛和仙女》在第一集就以被惡靈附身的「喪屍」為開場，再透過校園的「水死鬼」帶出劇情。

另外，劇中也大量引用韓國傳統薩滿教文化，信眾藉由儀式與神靈溝通的神祕信仰世界，薩滿被視為神與凡人之間的橋梁，透過如採刀、招魂、祭祀等神聖儀式，搭配鼓聲、頌唱與舞蹈，營造出莊嚴而神祕的氛圍，這類的題材也曾在《黑暗榮耀》、《破墓》等作品中出現。

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《牽牛和仙女》不僅僅是一部關乎驅邪驅鬼的韓劇，更觸及信仰與命運的議題，當人們在人生受挫時，常會轉向求神問卜，渴望從信仰中尋求安慰，當願望無法實現時，便會陷入焦慮，這也反映出現代人對命運的無力感與脆弱，在迷惘時將信仰當作希望的支柱。

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