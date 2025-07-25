全知讀者視角｜李敏鎬、安孝燮、Jisoo超強陣容　入場必睇13賣點

韓國2025年備受觸目大製作電影《全知讀者視角：滅世預言》（簡稱《全知》）23日已在韓國上映，首日錄得12.2萬入場人次，成為票房冠軍，且刷新當地今年最高開畫紀錄，香港則延至本月31日公映。電影《全知》改編小説及漫畫，更請到包括李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、林珍兒NANA、BLACKPINK Jisoo等大卡士演員，令電影話題度持續飆升！《開罐》為大家整合了《全知讀者視角：滅世預言》13大必看點，讓大家入場前先了解故事角色。



《全知讀者視角》看點｜1. 原著是人氣小說+漫畫

《全知讀者視角》是由韓國作家夫婦sing N song所創作的網絡小説，於2018年開始連載，及後更改編成網絡漫畫連載至今。原著小說自2018年連載以來點擊率突破2.6億，而漫畫亦在2024年度漫畫人氣榜高居第二名，人氣相當高。

《全知讀者視角》原著小説封面（網絡圖片）

《全知讀者視角》看點｜2. 《與神同行》班底製作斥資300億

《全知讀者視角》製作預算高達300億韓元（約1億7千萬港元），更請到《與神同行》電影製作公司Realics Pictures製作，同時請到《恐怖攻擊直播》及《物怪》的導演金秉祐拍攝，製作有絕對品質保證。

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《全知讀者視角》看點｜3. 超豪華演員陣容

《全知讀者視角》演員陣容包括李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、NANA、Jisoo、申承浩、朴浩山、權恩成等人，粒粒都是巨星。

《全知讀者視角》看點｜4. 超現實故事核心及設定

《全知讀者視角》故事講述主角金獨子除了是一個平凡的上班族，更是一部上載十年的網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》（下稱《滅活法》）的唯一忠實讀者。某天，小說中的末日情節竟然在現實世界中一一上演，金獨子與小說主角劉眾赫（李敏鎬 飾）及其他夥伴，必須在末日世界中求生。而作為「唯一讀者」，金獨子掌握著故事未來的所有走向和隱藏資訊，希望跟劉眾赫可以改寫結局。

《全知讀者視角》看點｜5. 故事中需面對道德抉擇

故事各人必須通過99個任務，否則就會受到懲罰，嚴重或會因此喪命。僅僅是末日遊戲的第一關，就已經要求在場所有人要殺死1個或以上的生命體，否則將會被消滅！

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《全知讀者視角》看點｜6. 安孝燮飾演金獨子

金獨子是一個看似平凡的韓國上班族，亦是網絡小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》（下稱《滅活法》）唯一的忠實讀者，也是他惟一知道故事結局的人。他意外穿越進入了小說的末日世界，憑藉自己「全知」的優勢，帶領眾人闖關求生，並希望能改變結局。

《全知讀者視角》看點｜7. 李敏鎬飾演劉眾赫

劉眾赫是小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》中的主角，個性冷傲，擁有「回歸」能力，可經歷無數輪迴，跟金獨子從對立到合作，拯救世界。

《全知讀者視角》看點｜8. 蔡秀彬飾演劉尚雅

劉尚雅是金獨子的前同事，在末日發生後更展現出冷靜和適應能力，支持與信任金獨子的決定。劉尚雅亦擁有卓越的語言天賦，能夠流利使用多種外語，使她在末日世界中增加優勢。

《全知讀者視角》看點｜9. NANA飾演鄭熙媛

鄭熙媛原為普通路人，但因被金獨子救起，並憑藉努力和天賦不斷變強，後成為主力戰士。她個性鮮明、行事果斷，遇到不公義會毫不猶豫站出來，因此獲得「滅惡的審判者」的稱號。

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《全知讀者視角》看點｜10. 申承浩飾演李賢誠

李賢誠是金獨子的夥伴之一，擁有軍人的責任感和使命感，令他成為團隊中最可靠的「盾」，在戰鬥中發揮重要作用。

《全知讀者視角》看點｜11. Jisoo飾演李智慧

李智慧是劉眾赫的徒弟，原本是一名學生，在第一個任務中因要達成「殺死一個或以上的生命體」而親手殺害自己的好友，日後更因此產生陰影。在見識到劉眾赫的強大後決定追隨他，學習戰鬥和生存的技巧。

《全知讀者視角》看點｜12. 權恩成飾演李吉永

李吉永亦是金獨子團隊成員之一，擁有與昆蟲溝通的特殊能力，能從昆蟲身上獲得情報，成為團隊中的輔助戰力。

《全知讀者視角》看點｜13. 重要女主角神秘登場

雖然前面所提及的演員卡士已經非常豪華，但《全知讀者視角》中女主角韓秀英的選角依然尚未公佈，令人非常好奇究竟請到哪位大卡司女演員出演此關鍵角色！韓秀英擁有「阿凡達」技能，可以製作分身活動，並透過回收分身合拼記憶。金獨子對她並不抱有好感。

《全知讀者視角：滅世預言》預告