港鐵站｜網民盤點最陌生地鐵站Top5！這站啟用19年網民卻未聽過？

地鐵站｜港鐵站｜香港的交通方便，鐵路系統不斷升級和完善，很多地方都可以透過乘搭地鐵到達。不過香港的地鐵站如此眾多，又真的每一個站你都乘搭或使用過嗎？近日有網民發起討論，詢問大家有沒有從來沒有使用過的地鐵站，後來網民踴躍回覆引起熱烈討論，編輯就整合了網民提到的Top 5「陌生地鐵站」，首位更是很多網民「聽都未聽過」？



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最陌生地鐵站【5】荔景站

荔景站位於葵青區下葵涌荔景邨，是屬於港鐵荃灣綫與東涌綫的車站，早於1982年5月10日正式啟用，是香港的舊地鐵站之一。不過網民就表示荔景站除了該處的居民之外，對一般乘客而言只是前往東涌綫的「轉車站」，附近也未有景點、餐廳、大商場等，每次都只會在轉車的樓層並不會出閘，因此是相對陌生的地鐵站，還直言該站附近「感覺好荒蕪」。

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最陌生地鐵站【4】宋王臺站

宋王臺站是2021年6月27日才正式啟用的地鐵站，算是港鐵近年相對新落成的鐵路站之一。網民表示雖然宋王臺站的周邊有大量民居，以及九龍城有大量餐廳，但多年以來早已經習慣使用其他交通工具，直言「九龍城其實搭車太方便，我都係坐過一次（宋王臺站），就都係坐返巴士/小巴」、「宋皇臺站，有大量巴士小巴線，直到好多人屋企，搭鐵未必係最好選擇」。

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最陌生地鐵站【3】利東站

利東站於2016年12月28日啟用，是整個港鐵系統中位處於最南端的車站，也是港鐵網絡中地勢最高之地底車站，主要服務利東邨、漁安苑及鴨脷洲大街附近的居民。但也正因為利東站是比較偏居民化的鐵路站，不少網民都表示「去都未去過」、「利東呢啲住宅區，根本點都唔會去」。

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最陌生地鐵站【2】顯徑站

顯徑站位於香港新界沙田區徑口顯徑邨，屬於港鐵屯馬綫其中一個車站，於2020年2月14日啟用，也是近年新落成的車站之一。顯徑站現時只得一個出入口，主要服務附近居民和學生。網民笑稱這個地鐵站存在感非常低，甚至低得「連MTR自己都唔記得左佢，唔記得邊幅圖條線無左呢個站」、「顯徑成日去，鑽石山瞓著咗下一站落車」、「只會喺唔小心搭錯方向時經過」、「你唔係居民你係唔會用」。

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最陌生地鐵站【1】大水坑站

而榮登網民「最陌生地鐵站」的第一名，莫過於位於香港新界沙田區馬鞍山大水坑馬鞍山路的屯馬綫鐵路站「大水坑站」。這個車站在2004年12月21日啟用，至少已經接近19年，但是不少網民都表示對這個站聞所未聞，「有依個站？」、「個站係邊度？」、「同人講住大水坑，十個有九個都問返我喺邊度」、「即刻走去Google先知有呢個站」。也稱以前去大水坑是為了單車公園，但是自從起樓後已經未有再去過。

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原帖：LIHKG