日本人泡澡為何要喝牛奶？一文看清昭和時代澡堂與咖啡牛奶的淵源

相信許多人都在各種影視作品中都見過日本人無論是在大眾澡堂或是自家的浴室泡完澡後，都一定要來一杯冰冰涼涼的牛奶，其中被青睞的口味更是經典的咖啡牛奶口味。但是為什麼泡完澡就要喝牛奶呢？難道跟烤肉就是要配吐司一樣沒有什麼特別的原因嗎？今天就讓我們來看看日本人會喜歡在泡澡後喝牛奶的原因吧！



為什麼泡完錢湯要喝一杯牛奶？文化背後的一段歷史

在泡完澡之後，身體不斷地散發著熱氣，從裡到外都暖烘烘的情況下，來一杯冰冰涼涼的飲料絕對會讓人感到非常暢快。但是在眾多飲料之中，日本人卻唯獨選擇了牛奶來當作泡澡後的飲料。這當中其實包含了許多原因，就讓我們先從時代背景講起吧。

為什麼泡完澡就要喝牛奶呢？（《羅馬浴場》劇照）

在昭和時代30年代左右，普遍日本人的家中都不會備有冰箱。因此在一般民眾通常都只能在大眾澡堂才能夠享用到一瓶冰冰涼涼的飲料，而需要冷藏保存的牛奶更是如此。在當時，由於咖啡也屬於高價的奢侈品，因此能夠久違地來上一杯咖啡牛奶更是至高無上的享受。而後來隨著時代進步，除了牛奶及咖啡牛奶以外，甚至還出現了水果牛奶等眾多口味的牛奶呢！

至於會從眾多的飲料中選擇牛奶的原因，除了普通人在當時沒辦法時常接觸到牛奶以外，牛奶中含有的維他命A、B1、B2等成分除了可以補充在泡澡時所流失的維他命以外，還能夠一併補充水分。牛奶中含有的蛋白質也可以預防人體中暑，維他命A更是有益於肌膚的保濕。也因此當時畜牧業者也大力地進行了宣傳和推廣，不斷地宣導泡完澡後喝一杯牛奶的益處，這就讓泡完澡後要來一杯牛奶成為了當時乃至於近代日本人生活中的一環，所以在許多影視作品中，材都會出現日本人在泡完澡之後喝杯牛奶的畫面。

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只不過近年來隨著新冠疫情及時代的變更，加上日本人家中普遍都會備有浴缸和冰箱，這也使得原先非常盛行的大眾澡堂也開始逐漸地走上了歷史。年輕人大多也不太喜歡前往衛生可能存疑的大眾澡堂，這也造就了在未來，人們在大眾澡堂泡完澡後來杯牛奶的畫面可能將徹底地埋沒於歷史之中。

陌生又熟悉的泡澡文化

香港人通常都不會選擇泡澡來作為日常的沐浴方式。但其實泡澡對於身體也是有著促進血液循環、改善水腫等益處。要是哪天有機會來泡個澡的話，那麼不妨就在泡澡之後來一杯冰冰涼涼的咖啡牛奶，感受日本人在泡完澡後所體驗到暢快感吧！

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