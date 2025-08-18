34歲中國女涉「在日本偷男人底褲」　女店員拼死擒賊　後續更誇張

日本長野縣安曇野市，這個小地方平時安靜得很，周末還能看到老人推着自行車慢悠悠走在路上。但8月16日下午3點，一起突發的案件把這片小鎮的平靜打破了。



嫌疑人是34歲的中國籍女子王丹，在安曇野做派遣工。她那天下午進了穂高的一家衣料品店，趁人不注意，把4件男士內褲塞進了包裏。總價2760日元，折合人民幣130塊出頭。要說金額，這在日本算不上什麼大案子，正常情況下就是一起普通的「萬引き」（高買）。

但事情沒有像人們熟悉的那樣結束。女店員當場發現不對，上前提醒。王丹轉身就跑，店員緊追不捨。追到店門外的馬路上，兩人扭打在一起。就在店員要把她拉住時，王丹突然低頭，死死咬住了她的雙臂。牙齒深深陷進皮膚，店員當場痛得慘叫。

34歲中國籍女子王丹涉嫌在穗高一家衣物店偷走總值2760日圓的4條男士內褲。圖為安曇野警察局（長野放送）

女店員緊追不捨，兩人扭打在一起，王丹突然低頭咬住了店員的手臂，牙齒深深陷進皮膚。（示意圖，X@tweetsoku1）

更讓人意外的是，咬傷別人後，王丹還是被女店員牢牢抓住。店員忍著痛一直拉著她不放，直到有路人過來幫忙，才把王丹徹底制服，交給了隨後趕來的警察。（示意圖，X@matsumoto_news）

警方事後確認，女店員的雙臂都有明顯擦傷和咬痕，好在只是輕傷，沒有造成更嚴重的後果。但那一口咬下去，讓案件性質完全變了。原本是盜竊，現在成了「強盜致傷」。在日本刑法裏，這可是重罪，量刑和普通偷竊完全不是一個檔次。

更讓人意外的是，咬傷別人後，王丹還是被女店員牢牢抓住。店員忍着痛，一直拽着她不放，直到有路人過來幫忙，才把王丹徹底制服，交給了隨後趕來的警察。新聞裏說得很清楚：這是「現行犯逮捕」，也就是當場抓獲。

被帶到警局後，王丹承認了咬傷店員，卻否認盜竊行為。她的說法和事實之間，顯然存在巨大的差距。畢竟有受傷的店員，有目擊證人，還有她被當場攔下的情景。警方對外公布的口徑是：

她否認部分指控。

案件曝光後，當地人議論紛紛。安曇野這樣一個小城，本來以寧靜和旅遊聞名，居民很難把「偷內褲、咬店員」這樣的新聞和自己熟悉的生活聯繫在一起。有市民接受採訪時直言：

為了幾條內褲，竟然發展成這樣，完全沒法理解。

網上的評論則更直接。有人嘲諷：

偷東西就算了，偷男士內褲還是頭一回見。

也有人感嘆：

都咬人了，這哪裏還是偷，簡直像野蠻人一樣。

【相關圖輯】日本「1年被偷3000億日圓」逾半賊人來自這國 Uniqlo擬辣招防盜（點圖放大瀏覽）：

+ 41

日本社會裏，偷竊女性內衣的案件常見，甚至有專門的稱呼，被當作一種病態癖好。警察局的新聞通報裏，時常能看到類似案件。但偷男士內褲的情況幾乎沒聽說過，這大概也是為什麼這條新聞會被媒體和網友反覆轉發。

把案件拉回到現實，其實還是一個社會底層人與社會底層人之間的衝突。一邊是生活不穩定的派遣工，可能揹着各種壓力，最後失控到做出荒唐舉動；另一邊是工資並不高的零售業店員，面對盜竊只能硬攔，哪怕冒着受傷的風險。兩個人撞到一起，場面就變成了這樣。

事後，警察的通報寫得很冷靜：

——女店員前臂擦傷和咬痕，輕傷。

——嫌疑人34歲，中國籍，派遣員工。

——強盜致傷嫌疑，已被逮捕。



冷冰冰的文字背後，是一場混亂的街頭拉扯。有人流血，有人被拷走，一切都圍繞着4件普通的男士內褲。要說諷刺，這起案件無疑就是。百來塊錢的東西，換來的是一名店員的傷口和一名嫌疑人的牢獄之災。街頭的混亂散去了，但留下的卻是當地人茶餘飯後的議論和一條尷尬的新聞標題。

在安曇野這樣的小地方，這件事估計會被當地人記很久。

【延伸閱讀】東京澀谷MMA「打架勸架圍觀全是外國人」讓當地人看呆：日本變了（點圖放大瀏覽）：

+ 13

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】