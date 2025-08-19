日本廁所廁紙用完「摺回三角形」是美德？一原因業者跪求不要再摺

日本是許多國人旅遊的首選之地，而當地餐廳、酒店的廁所裏，常常可以看到「廁紙被折成三角形」。



很多人以為是為了「方便客人抽取」，但真正的用途其實是標示「打掃完成」，且近日日本老字號溫泉「南部屋」也提醒民眾：

不要擅自把廁紙折成三角形。

這樣會讓人以為打掃完成。

日本老字號溫泉「南部屋」（X@nanbuya_towada）

綜合日媒報道指出，在日本的酒店或餐廳裏，很多清潔人員打掃完廁所，都會把廁紙折成三角形，標記為「完成打掃」的符號，也讓遊客可以安心上廁所，認為「廁所打掃乾淨了」。

這種方法體現出日本敬業的待客精神，因為清潔人員在把廁紙折成三角形之前，會把雙手清潔乾淨，並戴著手套折好廁紙，如此一來，廁所看起來乾淨又整潔，廁紙補充完折了三角形，也象徵儀式感跟住宿品質。

不過許多民眾會在上完廁所後，也跟着把廁紙折成三角形，這讓業者很困擾，像是日本青森縣十和田市溫泉民宿「南部屋」，近日就在社交平台X（舊稱Twiiter）指出，請民眾不要自行將廁所廁紙折成三角形。

業者解釋，原本三角形是房務人員打掃後，以潔淨的雙手折成的標記，但很多民眾在不確定手是否洗乾淨的情況下，擅自折三角形的話，可能會讓下一位如廁的使用者有衛生疑慮，反而讓大家不敢用廁紙了。

以前就有關於日本廁紙折成三角形的討論，曾有日本網友拍下醫院廁所公告，內文寫著:

請勿將廁紙折成三角形，因為尚未洗手前折成三角形，容易讓糞便和尿液上細菌傳播機率提高。

