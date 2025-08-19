日本公司只聘請「四十路以上素人」　社長：他們極具價值

日本一間名叫「Old Rookie株式會社」的保險代理公司，掀起職場革命，只錄取40歲以上且完全零經驗的求職者。



這個非典型的招聘條件，讓許多中壯年族群看到了新的機會，也挑戰了企業對年齡與資歷的既定偏見。

與一般公司重視年輕人和工作經歷的招聘標準不同，Old Rookie株式會社將目標鎖定在45歲以上的轉職者，尤其是那些職場經歷受限的中年人。

根據《朝日新聞》的報道，45歲以上的求職者近年來人數已突破400萬，這間公司勇敢地跳脫框架，反其道而行，為這些「菜鳥」敞開了大門。

社長荒井將貴（Masataka Arai）解釋，40歲以上的族群擁有豐富的社會經驗與人脈資源，這些特質在保險業中是極具價值的。他的公司正是希望挖掘這些潛力，讓求職者突破年齡限制。

荒井相信，中年求職者的毅力和解決問題的能力往往超越年輕人，但卻因年齡被忽視。他成立Old Rookie株式會社的初衷，是為了提供一個公平的平台，讓這些被低估的求職者展現出他們的實力，重新定義職場價值。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】