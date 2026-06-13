大阪隱世景點！祈禱牙齒健康的齒神社　衪從洪水之神變牙痛救星

位於日本大阪的梅田車站是所有到大阪旅遊時必去的地點之一，因為購物及搭車方便也有許多遊客喜歡住在這個區域。時常在這裡走跳的你，是否注意過這裡有個非常特別的「齒神社」呢？



從阪急線的大阪梅田車站走路約 5 分鐘就可到達的小小紅色鳥居中，供奉的是保護牙齒健康的「齒神大神（はがみさん）」，你知道它的由來嗎？

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齒神大神的由來

齒神社中所供奉的齒神大神其實本來是被尊奉為牙齒之神及萬物之神。最早，是人們相信有神明寄宿在這個地方的巨石中，而進行祭拜供奉，彼時的主神其實比較像是稻荷神一般，而那時的齒神社也還是如同稻荷神社一般的存在。

傳說曾經梅田一帶因為淀川的洪水而被淹沒，在那時候作為神社所供奉的巨石阻止了（歯止めした）淀川的洪水，因而成為了「歯止めの神さま」。但不知道何時開始「歯止め」這個詞的被理解為「歯痛止め」，也是從這時候開始齒神大神被解釋為「齒之神（歯の神さま）」，而開始被大家熟知為是與牙齒困擾或與牙齒有關的神明。

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那時也開始陸續有著因為供奉信仰齒之神，「我的牙痛因此減輕了」、「小孩子的恆牙長得很好」或「我遇到了好的牙醫」等故事或說法傳出，漸漸得知名了起來。

一直到了明治時代，人們希望將一直長久祭拜的齒神社正式成立為神社，因此當時就作為「綱敷天神社（綱敷天神社）」的附屬神社成立了齒神社（歯神社），並且將所供奉的神明稱為「齒神大神（歯神さん ハガミサン）」。

如今，齒神社已以「牙齒的重要（歯の大切さ）」、「刷牙就是刷心（歯磨きは己の心磨き）」等的方向大家傳遞祖先對牙齒的想法，並作為齒神大神的意志而受到各方的信仰。現在，全國各地關心牙齒的人們、牙醫、牙科技師等從事牙科保健的人們、立志成為牙醫的學生、或是從事與牙刷、牙膏、牙齦、假牙等與牙齒相關工作者，都會前來祭拜齒神大神。

齒神社御朱印

來這裡參拜也別忘了取得有著小牙齒圖樣的參拜證明「御朱印」。由於齒神社位在熱鬧繁華梅田街道中的小角落，以梅田現在的熱鬧程度也很難再擴建，所以如果想購買御守或取得御朱印要前往位在附近、走路約 5 分鐘可到達的「綱敷天神社御旅社」。

請齒神大神保護你的牙齒的同時，也別忘了要好好刷牙

■ 神社名稱：歯神社／齒神社

■ 地址：大阪市北区角田町二番八号（無人神社）



雖然大家都說齒神大神非常靈驗，但這也是因為大家都有好好遵守齒神大神的中心思想「刷牙就是刷心（歯磨きは己の心磨き）」的意旨而好好認真刷牙。所以下次前往梅田的齒神社向齒神大神祈求保護牙齒健康的同時，也別忘了要每天好好認真刷牙喔！

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