網傳以椰子油漱口抗牙菌斑兼排毒　研究證實一周見效但要注意3點

「以油漱口」一事在網路上流傳許久，不少人常會質疑，這樣的自然療法是否「真的有效」？台灣家醫科醫生李思賢表示，不少國外專家認為使用椰子油不僅能改善口腔健康，也能順勢清除全身毒素，雖不是牙刷和牙線的替代品，但保有一定的輔助作用。



不少國外專家認為使用椰子油不僅能改善口腔健康，也能順勢清除全身毒素。（unsplash＠izgubljenausvemiru）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

台灣醫生李思賢日前在臉書粉專提到，油漱法顧名思義就是用油來漱口，傳統用的是芝麻油，但現今多數人會選擇椰子油來替代，不僅味道較溫和，內含的月桂酸也具有抗菌性。早上起床後、刷牙之前，拿一大匙（約10-15 mL）椰子油含在嘴裡，慢慢漱動10到20分鐘，時間到了吐掉，再正常刷牙、漱口即可。

他表示，油漱法有「排毒」的功效，油的質地能吸附脂溶性的物質，與唾液混合、乳化後能幫助細菌代謝，減少口腔內的毒素負荷；再來是「微生物調節」，口腔有自己的菌叢平衡（oral microbiome），若壞菌太多易造成牙周病、蛀牙、口臭等，而月桂酸正好能抑制這類壞菌。

【相關圖輯】唔好一起身即刻飲水！日本牙醫教正確刷牙知識 擠牙膏幾多先啱？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

這些都是有科學根據的，李思賢指出，2015年刊登在「Nigerian Medical Journal」的研究，60位患有牙齦炎的受試者中，連續漱口一周後，受試者的牙菌斑指數與牙齦炎指數明顯下降，顯示椰子油具有抗菌和抗炎潛力。2020年，刊登在期刊「Heliyon」的一篇系統性回顧，分析12項研究，結果也肯定椰子油漱口在一定程度上可減少牙菌斑與改善牙齦發炎的狀況

不過他也提醒，民眾在家漱完口後，切勿將油吐在水槽中，避免油脂凝固後造成水管阻塞；且漱口時不要過度用力，避免下巴痠痛；另外，油漱並不是牙刷的替代品，漱完口還是要正常刷牙、使用牙線，以維持口腔健康。

【相關圖輯】食香口膠會變「國字臉」？專家揭3大迷思 1種口味可預防蛀牙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸關稅升至125%

川普宣布90天暫停關稅 美財長：沒報復 就有獎勵

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】