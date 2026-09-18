00後整頓職場引熱議　拒絕加班和不合理要求　網：2行業難逃奴性

隨著新世代進入職場，職場文化正面臨重大轉變。一篇探討「00後整頓職場」的貼文在匿名論壇Dcard引發熱烈討論，文中指出2000年後出生的年輕人因具有強烈的自我意識，更重視自身權益，並勇於對不合理的要求說不，逐漸改變傳統的職場生態。



事主分享，年輕新進員工展現出三項明顯的改變：首先是面對不必要的加班或應酬會直接拒絕；其次是對於非份內工作如打掃、跑腿等雜務會選擇不接受；最後則是當遭遇主管不合理的責罵時，會據理力爭甚至直接回應。這些改變雖然削弱了主管的權力，但也讓職場環境變得更加合理。

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然而，網友們在討論中指出，金融業和外商企業仍較難見到這樣的改變。有網友表示：「金融業沒有變，大家還是跟一條狗狗一樣乖」。也有人認為，在外商企業中，能力才是最重要的考量，「沒能力自然就把你淘汰了，輪不到你整頓」。

對於職場文化的改革，網友們也提出不同觀點。有人支持表示：「加班就該給加班費，全世界沒有一個國家這麼會凹加班費」；但也有人持保留態度指出：「不是每個都這樣反骨，最後會是聽話的升上去，反骨仔困在低薪基層而離職」。

更有網友直言：

「家境不錯才能這麼玩」

「家裡有錢不差升遷那點錢，就果斷擺爛，誰知道幾年後公司還在不在」



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