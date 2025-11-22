對工作「沒熱情」不等於在委屈自己！5條問題助你了解上班的意義

近幾年，年輕的工作者被鼓勵要找到心中的熱情，從事自己真正熱愛的工作。不過很可惜，這些建議可能不是真的這麼有用。倒不是說找到工作熱情不重要，而是過度追求「熱情」，反而會忽略「工作」本身。



《Fast Company》的建議是，如果你想要更實際的思考職涯發展之路，那在挖掘熱愛的事情之前，更該思考工作的動機，還有你的需求和技能。以下5個問題對於職涯上的種種抉擇或許會有些幫助，至少，比「思考你的熱情」來的具體一些：

1. 為甚麼我這麼在乎有沒有熱情？

職場導師和求職專家都鼓吹年輕人要找到熱情，讓那些不在乎熱情的人變得像是人生失敗組，但你有沒有想過，或許熱情之於你，並沒有這麼重要？有沒有可能在熱情之外，你更在乎其他的工作動機？

試着問自己到底為甚麼要追求熱情，正視內心真正的想法，你可能會發現熱情是個藉口，你之所以不想要這個工作，跟熱情無關，只是因為討厭現在這個老闆。

2. 在你的理想生活中，工作扮演甚麼角色？

「追隨你的熱情」只是個手段，最終的目標是帶給你一個理想的生活。這表示，如果這個手段不適合你，換一個就好。

所已不妨倒過來思考，你想要的理想生活裏，工作會是個甚麼樣的角色？找出那些你想要的、喜歡的，可以幫你實現理想生活的工作內容，即使為此要擔負一些討厭的瑣事也不在意，那就是適合的職涯方向。

3. 哪些機會讓你覺得興奮？這些興奮感又是怎麼來的？

把熱情的範圍放大一點，想一想看到哪些事情、碰上哪些機會讓你躍躍欲試。這些事情愈多愈好，可能包含朋友找你參加球隊，或是老闆問你想不想擔任專案領導者，等到蒐集了50個以上你想要加入的機會，請歸納出它們的共通之處，想一想為甚麼這些特點會吸引你。

這比廣泛思考熱情具體許多，在歸納整理的過程能幫助你瞭解自己，並回頭檢視這些能讓你保有工作動機的機會，是否指向了新的職涯發展，是不是要學習新的技能。

4. 哪些是你希望熟練上手的技能？

熟練某項技能，有時候比對某個領域有熱情來的重要。當你擁有某項工作技能，表示你能掌握自己的任務，使你快樂從容地面對工作，也會獲得他人肯定，形成正向循環。

先挑出你已經會的技能，再找出你下一步想學會的技能，以此為標準去發展職涯路徑，會比發想熱情更為踏實，也更容易創造出工作成果，增強自己的信心。

5. 面臨職涯抉擇時，你願意犧牲甚麼？

比方說，你願意犧牲和家人相伴的時間，爭取薪水更高的外派嗎？你會為了更高的頭銜，跳槽到一個較不擅長領域的公司嗎？

這些都是職涯發展常常遇到的抉擇，與其考慮熱情所在，你不如先在心裏建立起較願意捨棄的項目，方便你釐清下一步該往哪走，爭取哪些機會。

看完這 5 個提問後，你是否也發現 —— 職涯不該只靠「熱情」單點突破，而是更需要一套能盤點動機、釐清抉擇、描繪全局的思考方式？

