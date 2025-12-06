復旦教授梁永安驚人語錄　支持年輕人啃老躺平？剖析背後深層原因

復旦大學教授梁永安，也是一位網絡視頻up主，去年，他開始在網絡上分享對當代年輕人工作的觀察和見解，獲得超100萬年輕人圍觀，被稱讚「說到了年輕人心坎上」。



今天，我們在什麼時代背景下工作？當代年輕人，面臨怎樣的工作困境？面對現狀，有什麼解決辦法？

關於這些問題，梁永安說：

「我支持年輕人畢業後，啃幾年老。」

「年輕人一定要增強換老闆的能力。」

「工作幾年後你有點小積蓄，要積極『躺平』。」

「寶貴的人，是給世界增添一點新東西。」



梁永安教授部分金句（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2022年8月，梁永安來到一条，和我們聊了聊這個時代的工作，以及年輕人的苦悶與選擇。

梁永安接受接受一条採訪（一条授權使用）

當代年輕人面對怎樣的工作困境？

上海酷熱。浦東新區，臨街一幢大廈第19層，梁永安開始持續一整天的工作：錄文學課。

他身邊始終圍繞着年輕人，同他對腳本、試麥、討論出鏡服裝，突然好幾個青年，提起他近一年來關於年輕人工作之苦的討論，「梁老師講得太好，真是太懂我們了。」

要說年齡，梁永安和現在的年輕人，其實隔了好幾代，但他和年輕人關係密切，彼此懂得。

這和他做教師有關，畢竟站在講堂上，他面對的總是20來歲的學生，但更相關的，是他的職業身份——文學人，「我一輩子做文學，而文學的題中之義，就是要去看整個世界，觀察人類形形色色的生活。」

他把觀察聚焦在年輕人身上，跟年輕人在一起，看時代的潮汐如何影響一代代人，推他們往浪頭去，又捲回他們的疲憊身軀。

工作為什麼讓年輕人感到那麼壓抑，那麼苦悶？梁永安覺得並不是簡單的掙錢問題，「苦不是因為掙錢少，那太表面了。」

苦在於，生活在今天，年輕人可以看到無窮無盡的生活可能性，但卻因為不停地加班，只能活生生地眼看着，卻沒法去展開自己的生活。

「想擺脱當下，但又被當下沉重地壓制，離自己嚮往的生活只有一步之遙，但沒有勇氣跨過去，所以充滿了窒息感。」

他提出了自己的觀察和解決方案，比如「啃老」、積極「躺平」，還鼓勵年輕人增強換老闆的能力，並要有看得更長遠的勇氣。

以下是一条與梁永安的採訪精選。

Q：一条

A：梁永安

Q：疫情之後，找工作難上加難，您身邊的年輕人，包括您的學生處境如何？



A：大概5年前，我的研究生到上海一個區的文化館去應聘，人家一看，說「我們這裏放不下你碩士生，我們一般招專科生、本科生就足夠了。」

但他說現在去應聘，很多單位都要研究生，這種競爭性意味着，篩選通道更窄了，尤其是疫情時期。我記得我們復旦大學的學生，從3年前開始，找工作明顯的緊張，今年是特別的緊，但這也是一個趨勢，輪到這一批人來緊張，再往後不一定的，後面年輕人的數量其實是不夠的。

Q：年輕人覺得自己的工作沒意思、沒價值，為什麼？



A：一個年輕人覺得工作沒價值，很正能量啊，因為他心有不甘。你看現代社會是以城市化帶動的，城市化意味着什麼？意味着工作以外的時間，會有大量的文化生產，戲劇、電影、音樂、文學，咖啡館、酒吧裏各種聚會，年輕人看到的生活很寬廣，有無窮無盡的可能性。所以你在辦公室多待一小時，你就損失一小時豐富湧動的生活，你肯定就會感到工作沒有什麼意思了。

Q：什麼樣的人，能找到一份好工作？



A：我們現在很多人的思路是這樣的，就是說努力奮鬥，從小勤奮，小學、中學、大學，甚至研究生畢業以後，一定要找個好工作，中間無縫銜接，它是一元化的。在這個過程裏，不斷被各種獎懲機制所鼓勵，你表現好，給你小紅花，給你「三好」，上班也是一樣的，不斷被外部的各種座標決定，喪失了生命的自覺。

寶貴的人，就是他在這個世界上，他去工作，能夠給世界增添一點新東西，而不是說在這個世界既有的秩序裏邊，我去做一個最好的。

今天，我們在什麼樣的背景下工作？

Q：您認為大城市的年輕人，今天是在怎樣的社會背景下工作？



A：我們復旦大學以前有個哲學系的博士，特別努力地寫博士論文，連續熬夜，結果那天正在熬夜，寫着寫着頭一低，靠在書案上就去世了。

今天這些辛苦的年輕人，都處在非常高壓的狀態。整個社會，各行各業績優主義是一個核心，社會的人文關懷，確實還不太足。

因為中國社會是一個後發社會，是追趕型的，它的步子肯定比別人還要快好幾倍。1978年，中國城市化才實現了19%，2021年的數據，好傢伙就幹到64%。這裏邊你可以看到一個問題，就是背井離鄉幾億人的移動和奮鬥，很大程度上，人變成一種人力資源。消耗是非常大的，付出是超量的。

確實是很累啊……這個累比如說房價，我們有個傳統心懷，要有自己的房子才心安，我們並沒有很完善的租房系統。年輕人當下確實是很透支的，透支現象不光是體現在人的這種勞動上，有形的是你在辦公樓裏打卡的時間，無形的是你整個生活方式，都被工作左右了。

Q：疫情這幾年，我們觀察到越來越多的年輕人選擇回到家鄉，二三四線的小城去生活。您曾說，「回鄉」其實也是一個巨大的危險？



A：我們年輕人在大城市裏壓力確實太大，好像生存不下去。你像我去年畢業的學生，在上海中心地帶黃埔區工作，一個小房間月租6000塊。所以，我覺得年輕人為什麼回去？他/她心裏還是有個傳統道德的善良，不願意再去消耗父母。

小城生活看着就很柔和，找工作也不難，上下班時間很寬鬆，中午還可以回家睡個午覺。晚上8點多就困了，這個時間要是在大城市裏，還在辦公室裏加班。

但是大城市，它呼吸的都是全球化的空氣，還是有一種創造感，小城鎮就不一定了，小城生活循環在人情上，到處都是東不見西見，你做的任何一個選擇，都有一個環境的眼光，跟大城市的陌生人社會是非常不一樣的。

所以你能不能長期熱愛小城生活？如果不熱愛的話，就有一個巨大的危險在裏邊，那就是傳統社會的攀比心——你仍然要想辦法掙更多的錢，買更好的車、更好的房子，不知不覺陷入到一個傳統金字塔社會里面。

我見過不少回去待了兩三年，不行了，慢慢越來越覺得呼吸不暢，又懷念起當年在大城市的時候，哇，那種日新月異是吧？不得不出來了。

面對現狀，年輕人有什麼解決辦法？

Q：您曾說，支持年輕人畢業啃幾年老？



A：「啃老」要從好幾個方面去理解，我經常跟家長說，其實你孩子畢業以後，不要忙着讓他/她去找一個所謂的理想工作，要給他/她一個探索的機會。

在國外，這個意義上的「啃老」，其實就是gap year（間隔年），最早在英國那邊先興起，這個概念不是說我們求安逸，不是說我們想不勞而獲，而是想獲得一個跨度，找到自己真正的興趣所在，所以我是支持年輕人畢業後先啃幾年老。

但是這裏邊也要意識到一個問題，「啃老」是因人而異的。一個學生來自鄉村，為他/她上學，甚至整個家族都在為之努力，這個時候就不太提倡「啃老」了，因為他/她要去掙錢，這是一種倫理性的選擇，有一種道德感在裏面，內心深處也有一種温情在，是對父母的一種回報，對吧？

Q：之前您提到，年輕人不想做拉磨的驢，應該積極躺平？



A：因為我們現在要買房子，所以掙錢，變成了一個很具象化的很窄的目標。但其實真正的年輕時代，應該獲得的是一種對世界的認識，對生命的體會，這是一個不斷試錯、探索的過程。

現在我們的年輕人活法不足，認定的活法就那麼有限的幾種，但是你要明白一點，這個世界上錢不一定是決定性的。我在雲南高黎貢山看到當地的趕馬人，他錢不多，整天唱歌。在東北呼倫貝爾那邊看到鄂倫春人，他們也是養着馴鹿，很簡單的生活，白樺樹皮圍的尖錐形的樹皮蓬，下雨都能灌進來，他們覺得很快樂，每天晚上睡覺看不見星星就睡不着。

你工作幾年之後你有點小積蓄，如果買房的話你遠遠不夠，買個灶房都不夠，但如果說我躺平一下，揹着揹包去看看大家有什麼活法，自己心裏到底喜歡什麼樣的生活，有個體會。

積極的躺平精神，不是奧勃洛莫夫（俄語：Обломов）寫的《多餘的人》，乾脆就在家裏整天睡覺，那沒有意義。我們所說的躺平，看起來是一個遊走的人，一個好像沒幹正事的人，實際上就是因為這種沒幹正事，決定了你後面可以做出很有質量的正事。

Q：今年，00一代就要進入職場了，您有什麼建議？



A：我還是蠻有感觸的。5年前在新疆招生的時候，終於看到了00後了，4年前去的時候，放眼望去都是00後了。他們的第一批人，現在本科畢業開始工作了。你看1900年，梁啟超寫《面對未來100年的中國》，00後他們是新百年的人呀。

第一份工作肯定是實驗性的，我覺得現在00後這一代，最要重視的是和什麼樣的人在一起工作。不管是國企私企，老闆們的水平參差不齊，一定要增強換老闆的能力。不能因為一個收入，好像你就勉強在這待着，得不償失。

一個好的老闆關心你的成長，你在他/她那裏工作，不光是一個勞動力，而是一個活生生的青年，他/她應該按照一個人的發展，來看待自己的員工。

Q：疫情後，代際之間的衝突更加顯著，父母都希望子女考公考編，競爭也愈加激烈，您如何看待？



A：父母希望自己孩子考個公務員，考個事業單位，歸根結底是希望你平安，過一種確定性的生活。這當然是一種父母的角度，但父母對別人的孩子不是這個角度，隔壁家的孩子，他去挑戰世界，去生死未卜地往前走，這很好呀，他們也知道社會需要這種探險者，但對自己的孩子就不是這樣，自己的孩子他就盼着平安。

但是有個危險在裏面，父母這種期待，讓你從二十幾歲一步就跨到50歲，避免了中間的那些艱難，但是也失去了自己的生活，這特別可惜。你活在這個世界上，你在循環的安穩中過日子，可你的生活完全沒有打開。作為一個年輕人來說，你能不能接受？如果按保險係數來看，乾脆別出生，那是最安全了，要不然為什麼要來到世界呢？

所以我是認為，年輕人應該充分體會父母對你一輩子的關切，但是同時呢，要走自己的路。

Q：最後，您對在我們這個時代裏工作的年輕人，還有什麼話想說？



A：我讀大學的時候，全校當時也不過就是50來個留學生，我在裏面有個特別好的朋友，是個加拿大人，他說他的人生理想，就是35歲以前把錢掙到，後半生就去玩去了。當時我還覺得，從我們中國人的理念來看，一輩子要為國家奮鬥，哪能35歲就停了。後來我覺得真是這樣，你工作是為了生活，而不是反過來的。

今天，年輕人要有勇氣看得遠一點。你說一個人來到這個世界上，什麼樣是好的生活？其實並不是工作啊。你要按照自己內心的喜歡與否，去探索你想要的生活。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】