2026職場升遷12星座　6星座下半年轉運機會大　Top 1易受破格重用

2026年職場升遷運勢出現明顯分布，除了實力之外，「運氣」也將影響你的職涯走向。



隨著新的一年來臨，各星座在升遷、加薪或接任新職位的機會上也有所不同。

2026職場升遷12星座排行（01製圖；AI生成圖）

根據日本占卜網站「占いTV」分析，以下是12星座在2026年的升遷運勢排行榜及重點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第12名 金牛座

上半年好奇心與玩心增強，注意力容易被工作以外的事物吸引。下半年則進入保守運勢期，信心較容易動搖，建議低調累積實力，靜待升遷時機到來。

第11名 處女座

危機往往能轉化為突破的契機，意外邀約或新職位可能出現。當面臨必須迅速做決定的時刻，請相信自己的直覺。下半年運勢趨緩，容易感到疲累，記得多安排休息時間。

第10名 獅子座

努力短期內不易反映成果，需注意身心狀況。也暗示需留意突發的身體不適或狀況，提醒你好好照顧自己。生日月後運勢回溫，實力與努力將重新受到肯定，成為眾人焦點。

第9名 白羊座｜牡羊座

夏天之前容易陷入低潮，比起工作，會更渴望充實私生活。此時不必勉強自己全力衝刺，按照自己的節奏工作即可。7月後成功運回升，有望重新加入升遷競爭行列。

第8名 人馬座｜射手座

容易被捲入職場派系之爭，或遇到阻礙發展的狀況，此時專注把自己的工作做好才是上策。夏天後運勢翻轉，升遷機會增加，發揮空間也會隨之擴大。

第7名 山羊座｜摩羯座

人際關係成為關鍵，與團隊合作、建立好口碑可帶來升遷機會，容易獲上司肯定或重要任務指派。

第6名 雙子座

上半年有加薪或升職機會，但同時也容易出現懶散心態，稍不注意就可能浪費好運。下半年容易獲得升遷相關資訊，須保持警覺。

第5名 水瓶座

事業穩步向上，適合按部就班前進，先做好計畫，保持謙虛並持續努力是關鍵，切忌個人英雄式的表現。只要踏實努力，下半年有望站穩職場地位。

第4名 巨蟹座

潛力被周圍看到，有機會接下新專案或被拔擢擔任領導角色。即使準備不足，也應正面迎接挑戰，能提升能力和收入。

第3名 雙魚座

成功運到來，過去努力的專案將步上正軌，個人特質受肯定，發揮舞台進一步擴大。若有醞釀已久的企劃或想法，勇敢提出，有助職涯突破。對自己有信心，是帶來更多好運的關鍵。

第2名 天蠍座

上進心越強，升遷機會越多。建議設定高目標、專注成果，努力考取證照也加分，成果多在7月後顯現。

第1名 天秤座

幸運星木星加持，過去的努力容易被看見，升遷機會大增。尤其1月至6月底，最容易受到提拔或破格重用，務必展現自己的實力。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」



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