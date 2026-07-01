新人返工狂請病假個半月僅上7天班　理由超傻眼！網友：職場曱甴

一名網友表示公司有一名新人到職一個半月的時間裡，真正來上班的天數竟只有一週，且各種名目千奇百怪，甚至出現「睫毛倒插」都要請假2天，讓公司相當困擾，疑問難道是遇上「遣散費蟑螂（曱甴）」。



不過根據台灣《勞基法》規定，未滿3個月的員工，僱主可立即終止契約，毋需預告，雖仍需依比例給付資遣費，但網友都表示長痛不如短痛。

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到職一個半月狂請假！理由超傻眼

這位網友在threads上分享公司遇到的奇葩同事，這位新人到職不過一個半月，就用各種理由瘋狂請假，實際有上班的天數不過才一週，而她請假的原因包含經痛就有5天、腰痛3天、騎車跌倒扭到腳更是請了整整一個月，甚至出現「睫毛倒插」請假2天的理由，而且都是上班當天才臨時請，事主忍不住發文問這到底該怎麼辦？

難道這就是故意想讓公司受不了、訛詐資遣費的手段，同時也表示公司已經擬好文件，但勞基法規定不能電話資遣、必須先跟主管面談過才可以，但對方一直不來公司，又拿她無法。

其他網友們提供意見，表示這很明顯就是職場蟑螂，

「新人資遣能有多少，賴久了又不爽又要付更多不是嗎？」

「新人而已，直接走資遣吧！算你衰遇到」

「資遣費應該是用平均月薪去算，他來一個半月給資遣費也是不多。長痛不如短痛，避免你日後排班頭疼，還是趕快結束這段緣分」



職場蟑螂到處有 整個月全身病痛無可奈何

而且這種人明顯不在少數，還可能是慣犯，很多人表示自己遇過類似頭痛案例，

「我遇過到職隔週開始每個月生理假，但理由是顏面神經失調、頭痛、頭暈、耳鳴」

「以前我也遇過一直請假的，還是男生，頭痛、牙齒痛、腳痛、腰痛、大腿痛……各種痛，我都在想下一次會不會是頭髮痛，請到最後直接被炒了」

「我們公司就有好幾個這種人，一直請病假，很怪的是有加班費可以賺那一天身體又好了，隔天自己的班又說身體不舒服不來……最近才知道原來一整個月病假不來還有22000台幣（約5400港元）保底，偏偏她就是拿得出診所證明，公司也奈何不了她們」

「我公司同事更好笑，是個大學生，請假請到掰不了理由了，說被朋友的嬰靈卡到很不舒服」



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