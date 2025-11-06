辦公室5大乞人憎同事　請假慣犯、倚老賣老都上榜！這1類最難相處

俗話說「一樣米養百樣人」，踏出校園、步入職場總會碰到與自己合不來的同事，有12年工作經驗的男網友便分享在出社會後最討厭在職場上遇到的5種人，文章一出也引發多數網友的共鳴。



職場最討厭遇到哪種人？5種情況讓人敬而遠之

男網友在網路論壇Dcard上分析，自己從18歲就開始工作，到現在30歲就遇過5種同事「真的讓人很不爽」，第1種是「廁所人」，原PO透露餐飲業員工通常需要互相幫忙，撇除身體有健康狀況，「很多人擺明就是去廁所回訊息或是玩遊戲，尤其那種最近交男女朋友的，上廁所的頻率莫名增加」。

第2種是「請假人」，原PO認為生病感冒在所難免，「但裝病就不太好了，加上現在網路發達，裝病請假出去玩，台灣很小是很容易遇到的」，直言「請假慣犯真的讓人很頭痛，主管還要找人補你的缺」，原PO也表示職場上仗著自己做比較久、欺負新人，就是第3種「倚老賣老的人」。

男網友根據自身經驗解釋第4種「好看的人」通常都會被老闆特別關照，「最不爽的應該還是那種能力超差可是長相好看，老闆莫名一直護航，錯了也不會糾正，真的暈倒」，最後一種「抽菸人」，他也說明自己本身尊重癮君子，「但你妨礙到我就不行，因為你工作8小時，1小時1根、1根5分鐘、1天就會有40分鐘抽菸時間」。

職場最討厭的5種人掀全場共鳴！網友補充：還有雙面人

網友對職場上遇到的同事引發共鳴，紛紛留言：

．「雖然還沒出社會但光看這些文字就可以感受到有多討厭了」

．「倚老賣老真的是我出社會最討厭的人」

．「我工作運超差，後來發現自己長得不算醜，但總是會遇到漂亮的女生，然後我就被一拳KO了」



不過也有網友認為：

．「我常常在廁所，不過是自身責任處理好的情況下才會去」

．「病假還好吧......法律有規定准假不是嗎？而且現在請假不都要開證明」



也有網友補充：

．「還有雙面人」

．「雙面人表裡不一有夠難相處」

．「雙面人前面裝的跟你很好，後面捅死你」



