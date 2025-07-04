同事工作遇困難該幫忙嗎？別做濫好人「做錯一事」或得罪人也不知

同事之間互相幫助是好事，當你看到同事焦頭爛額的時候，可能一股衝動就想去幫他，但舊金山州立大學的一項研究指出，同事幫忙的成功和失敗機率是各一半，伸出援手不見得就會幫得上忙，尤其如果別人根本沒開口，可能還會覺得被冒犯，認為自己的能力被否定。



因此，舊金山州立大學研究生 Michael Mathieu 說，想幫助別人之前，最好三思，否則就是浪費大家的時間，還可能傷及同事情誼。

在提供幫助之前，先想想對方是否需要。

Michael Mathieu 表示，工作場合有各式各樣的壓力，你可能會很樂意施以援手，解他人之危，但這畢竟是工作，每個人都想認真做好自己分內的事，而不是總需要別人幫忙。「很有趣的是，讓員工知道有解決問題的管道或途徑，比直接給他幫助的效果更好。 」

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Michael Mathieu 指出，幫忙的人一般分兩種，主動型和反應型，前者是總是積極主動的要幫助別人，後者是若有人請他協助才會出手。

「主動型的人，常常對於被援助方遇到的困難不夠了解，以至於即使付出了也得不到對方的感激之意。 」密西根州立大學管理學副教授 Russell Johnson 說，如果換個立場，當你是被幫助的一方，發現常常有人想來幫你，難道不會困惑是不是自己哪裏做不好嗎？為甚麼要一直來協助我？或是發現主管在你沒有提出需要幫忙的時候就來插手事務，是不是也會讓你自信心受挫？

正因如此，面對總是主動來幫忙的人，心裏很難有感激之意，因為「又不是我要他幫忙的」。而這樣的反應恐怕會讓好心的同事感覺受傷，結果本來是好意，卻讓雙方心裏都不舒服。

Russell Johnson 的研究指出，在職場上，最好不要主動尋找需要幫助的對象，伸出援手是好事，但要對方有需要的時候才是。沒人來找你幫忙的時候，就管好自己的工作吧！

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