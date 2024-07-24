沒請假卻自製假期？職場興起「安靜度假」趨勢不只「偷懶」般簡單

2022 年底，「安靜離職」（quiet quitting）曾掀起一股熱議，指的是員工在職場上態度消極，只完成最低限度的工作，也不想爭取加薪或晉升的現象。如今有調查發現另一個難以被察覺的工作狀態，被稱為「安靜度假」（quiet vacationing）。



概括來說，「安靜度假」外觀上會讓人誤以為正在上班，但實際上並不在工作狀態，當然也沒有正式請假。（Canva）

「安靜度假」主因：工作量大、有薪假看得到吃不到

美國哈里斯民意調查（The Harris Poll）在 2024 年 4 月底針對 1170 名在職美國成年人進行的調查顯示，平均有 28% 的人曾在未告知僱主、安排請假的情況下實質休假，這些員工的行為，就是「安靜度假」；其中，千禧世代（28～43 歲）的比例達 37%，比其他年齡層更高。

《商業內幕》（Business Insider）提到，安靜度假可以包含各種行為，例如，在遠距辦公模式下，員工私下到遠方旅行，但不告訴職場上的任何人，同時一邊完成工作；或是實際上不工作、但透過回覆郵件、在非工作時間安排傳送訊息，讓自己看起來像在上班或加班。如果是外出辦事，有可能事情做完卻沒有回公司，而是讓自己短暫休息。概括來說，外觀上會讓人誤以為正在上班，但實際上並不在工作狀態，當然也沒有正式請假。

哈里斯民意調查策略長莉比．羅德尼（Libby Rodney）指出，這是一種廣泛的變通文化，「這些安靜度假的人會想辦法取得適當的工作與生活平衡，但這是隱密進行、不為人知的。」她表示，比起 Z 世代可能會直言不諱地說出來，千禧世代更可能會以不着痕跡的方式，找出解決方案。

這些員工不是對公司提供的有薪假不滿意，而是這些假期「看得到卻吃不到」。有超過 8 成的人表示自己沒有用完所有的有薪假。阻礙他們休更多假的最大障礙，是必須隨時待命以應對臨時的工作需求，以及繁重的工作量。

有超過 6 成的人表示，他們曾在度假或放特休時，接過和工作相關的電話，甚至有近 9 成的人曾查看過工作相關的電子郵件，這種「隨時在線」的壓力，使員工和工作之間的關係過於緊密，找不到時間好好休假，導致工作時間和個人時間彼此互相侵蝕，於是，這些工作者轉而塑造出一種處於模糊地帶的工作方式，「倒不如不請假，同時也找到自己可以休息的方式」成為安靜休假的背後邏輯。

如果說安靜離職是抵抗「奮鬥文化」的工作狀態，「安靜休假」便是回應「隨時在線」（always-on）職場潛規則而出現的現象。

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鼓勵過度工作的組織更常出現安靜度假，長期來看不是好事

喬治亞大學（University of Georgia）健康工作實驗室的負責人兼副教授瑪莉莎．克拉克（Malissa Clark）指出，選擇安靜度假的員工，更可能出現在鼓勵過度工作的組織當中，「人們認為必須不斷工作；如果腳步慢下來，就可能會被淘汰，這是真實存在的情況。」羅德尼表示，有些工作者選擇不請假，也是因為怕請假事由被審查而感到不適。

假裝上班或加班的行為，是很常見的工作日常，不是新的現象。然而，在混合辦公的工作模式出現以後，每個人都可以在任何地方工作，「安靜休假」的行為就更難以被組織察覺。

《福布斯》（Forbes）提到，安靜休假和安靜離職一樣，都是以消極的方式回應組織現狀，屬於一種迴避衝突的行為。安靜度假強化了管理階層和員工之間的主導權鬥爭，加深「我們（員工）對抗他們（上司）」的印象，使員工產生一種可以重新掌握工作主導權的錯覺。

但是這種方式，最終不會有哪一方獲勝：公司會面臨生產力下降的問題，同事則被迫承接安靜度假者的工作事項。《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）提到，安靜休假的員工，反而沒辦法得到完整充電和避免倦怠，因為他們沒有完全斷開和工作聯繫，模糊了工作和個人時間的界限，並違反公司假期政策。

因此，安靜度假不是一個長期的解決方法，克拉克表示，如果員工覺得自己必須和公司保持聯繫，就永遠無法從工作中恢復精神。

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上司以身作則、全公司放假一周⋯⋯讓員工敢請假才有效

《CNBC》表示，當員工需要隱瞞上司才能獲得休息時，就表示這個工作場所沒有支持員工請帶薪休假（PTO，paid time off）的企業文化。

羅德尼認為，老闆可以透過幾種方式緩解這個現象，包括更透明的請假流程、透過自己請假來正當化休假行為，以支持員工休假；僱主也可以提供一些創新福利，比方說，在主要節日期間，實行全公司放假一周，或是要求員工每季度請一定天數的假，以分配他們全年的休假時間。最重要的是，讓有薪假可以真正被員工利用，而不是讓他們不敢申請。

美國私立學校羅蘭廳（Rowland Hall）的人力資源總監托妮．羅德里格斯（Tawny Lott Rodriguez）表示，最理想的狀況，就是組織推動坦誠溝通的文化，並鼓勵員工使用公司給予的有薪假額度，並且不在員工休假期間打擾。

然而，在某些情況下，安靜度假可能對某些員工來說比較適合，比如公司常常駁回申請，或經常對請假的人情緒勒索。羅德里格斯針對有需要的職場工作者，建議考慮以下的面向：

1.公司文化 ：你的公司是否鼓勵公開討論請假？

2.工作量 ：你是否能夠分配工作任務，並在請假前設定明確的公私界限？

3.替代方案 ：你是否能協商彈性的工作時間表，或在適當通知下，獲得幾天休假等選項？



針對這幾點，考慮安靜度假是否符合你目前的利益，「如果你身處於僵化的工作文化，安靜度假感覺是你唯一的選擇，」她建議，只是自己要準備好應對潛在的後果，「請先優先考慮你的身心健康。」上司或老闆也可以自問以上 3 點，是否都能讓員工感覺沒有壓力。

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