日「國民義父」田淵正浩AV界「萬人斬」　入行36年見證業界風浪

在日本的成人AV影視行業裏，有一個名字幾乎無人不曉——田淵正浩。



36年的從業經歷，上萬名AV女優的合作，一個月最高五十幾場拍攝，他不僅是業內屈指可數的老兵，更被戲稱為「國民義父」。

田淵正浩已經成了這個行業的活檔案，見證了日本AV從輝煌到萎縮的全過程。（X@tabu313）

今年58歲的他，依然活躍在片場，每個月還保持着五部作品的節奏。有人說，他已經成了這個行業的活檔案，見證了日本AV從輝煌到萎縮的全過程。

田淵進入這行，完全是偶然。他當年在還橫濱讀大學，課餘在工地打工時，然而有天發現工地的前輩忽然成了AV男優，並不斷勸他：

試試！

最初田淵覺得：

丟臉得很。

他一口回絕，但架不住前輩幾十次的勸說，最終也就半推半就地答應了。那還是1980年代末，日本經濟正處在泡沫巔峰，娛樂產業空前繁榮，AV市場也是風生水起。對於一個還沒畢業的大學生來說，能和漂亮的小姐姐合作，還能拿到現金報酬，這份兼職似乎「輕鬆又新奇」。

誰也沒想到，這一幹就是大半生。田淵回憶，七年後他的片酬漲到一場6萬日元（約合3100港元），那時一個月最多能接57個片場，一個月下來最高收入300萬日元（約合15.8萬港元）。在九十年代初，那是普通日本上班族難以想象的數字。

然而，行業並非表面那樣輕鬆。拍攝不是隨性發揮，而是嚴格的時間分配：前戲幾分鐘，進入幾分鐘，全都要卡點完成。他形容自己當時更像一個「導演助手」，在場上要有節奏感和控制力。

不過他注意到，那些真正的前輩高手身上都有一個特質：就像資深漫才師一樣，他們一出場，就能掌控全場氛圍，帶動整個拍攝團隊進入某種默契的節奏。那種「場子掌握力」，才是行業頂尖男優的真正核心競爭力。

一轉眼已過去36年時間轉眼過去，他成了屈指可數的「傳奇男優」。2005年前後，日本AV市場規模曾高達2500億日元（約合131億港元），但此後不斷萎縮。

今年58歲的田淵，一個月只拍五部作品。他戲稱自己是：

最後的倖存者之一。

因為同時代的夥伴大多已經隱退。日本社會老齡化嚴重，觀眾口味變化，網絡盜版橫行，都讓這個產業逐漸冷清。

個人家庭方面，他也沒甚麼神秘的。第一次婚姻發生在28歲，很快結束；第二段婚姻則已經走過22年。妻子原本在酒吧工作，他們在那裏認識。家裏也有孩子，但關於工作的事，他始終選擇沉默。早在2019年的一次採訪中，他坦言，自己的女兒曾不止一次問過：

爸爸是做甚麼工作的？

那一刻，他卻只能含糊其辭，支支吾吾地轉移話題。即便在2016年拿下最佳「男優獎」，成為業內公認的明星，他也從不敢在家裏以此為榮。因為他很清楚，這個職業在社會眼光中始終帶着隱隱的偏見，他不想讓女兒揹負上父親身份帶來的困擾。

他說：

從來沒有跟女兒談起過我的職業，大概都是媽媽那邊處理好的吧……

不過他心裏清楚，自己在SNS上粉絲超過300萬人，即使不看AV，只要刷到賬號，女兒大概早已猜到了甚麼。只是，這層心照不宣的沉默，也算是一種家庭默契。

事實上即使不在片場，田淵在社交平台上相當活躍，相當於一個搞笑網紅。他的Tikotok、YouTube頻道《孤獨的勃起飯》頗受歡迎，觀眾評論說：

田淵的表演令人發笑，卻也有點心酸，是種喜劇悲劇混合的風格。

田淵對自己的設定是：像寅次郎一樣，每次都會愛上某個女人，最後一定被甩，但故事主線其實是餐館介紹，久而久之，他變成了某種另類的美食博主。現在越來越多店鋪主動聯絡他，希望能出現在他的節目裏。他背後還有一個小團隊，負責女優的邀約、店鋪篩選、拍攝與剪輯，一套流程完整專業。

田淵正浩的個人社交媒體賬號（X@tabu313）

但是他心裏也有不安。這個市場長期萎縮，他預測自己過了60歲，大概就不會再有片場邀約。所以開始嘗試轉型，除了繼續運營短視頻，還賣起了自己開發的保健品「BASE TIGER」，並舉辦性與健康講座。他說：

如果有人需要我傳授保持身體健康的方法，或者讓那方面更有活力的技巧，我願意隨時去教。

其實回顧田淵的一生，也能看到日本社會的一種真實縮影。外界總是盯着「豔情」的表面，卻很少有人注意到，他背後只是一個普通中年男人的生存邏輯。行業有盛有衰，除了拍片他似乎也做不了其他，他要靠它養家餬口。

在採訪的最後，他帶點玩笑地說自己是「健康狂人」。年輕時高強度的工作逼着他調整飲食、鍛鍊身體，如今看上去比實際年齡年輕許多。或許正因如此，他還能像老兵一樣堅守片場。

田淵正浩的故事，說穿了，就是日本人那份「匠人精神」。即使一份飽受偏見的工作，他硬是做了三十六年，一棍懸命的堅持。或許有人羨慕，有人鄙夷，但不可否認的是，他以演員的身份，留下了一萬多部作品，陪伴、甚至影響過無數觀眾，包括兩岸的觀眾。哪怕這些片子在社會眼光裏被視作「邊角料」，在另一層面上，它們也是一種「藝術」，一個特定時代的影像記錄，這是一個偉大的演員啊。

田淵正浩（たぶち・まさひろ）：1967年3月13日生於香川縣。曾就讀於橫濱商科大學商學部貿易・觀光學科，在大學三年級時出道為AV男優。因月收入超過50萬日元且可以「和漂亮的姐姐做愛」，最終退學，專注於男優工作。20多歲後期開始感受到健康問題，轉而成為AV界數一數二的健康達人。近年來，他頻繁舉辦性與健康相關的講座。身高170厘米，體重61公斤，血型為O型。



