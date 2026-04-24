日本職場掀藍領致富潮　銀行職員轉跑道揸的士年薪近50萬港元

由於體力勞動領域人力缺口大，日本藍領工人的薪酬明顯看漲。近年，日本出現一個藍領工作的薪資高於白領員工的趨勢。日本的職場也出現異變，不少中年白領上班族放下身段轉做的士司機和建築工人。職業生涯轉換跑道後，一些人還成了「藍領富翁」。



曾在東京一大型銀行負責業務的鈴木義明（62歲）提前退休，脱下了西裝，每天駕駛的士謀生。

相關圖輯：5大AI難取代高薪職業出爐 年薪10萬美金起跳 未來十年仍會成長

+ 6

他說：「我很喜歡開車，50歲那年考到的士司機駕照後就入行。現在，當的士司機頗具吸引力，即使不熟悉路況，也有導航系統，而且是客戶主動找上門，不像金融或房產銷售，不用擔心客戶掛斷電話。再說，靠體力的收入沒什麼壓力，這與我之前在銀行上班要成天煩惱業績是天淵之別。」

他每天必須工作20小時，從早上9時一直工作到第二天凌晨，之間有三小時休息時間。平均每個月出勤15天，收入在800萬日元到1000萬日元（約40至50萬港元）之間。

他說：「以前同在銀行的同事60多歲就被強制退休或重新就業，薪水大幅下降。我感到幸運的是開的士所賺的薪資比他們高許多。」此外，把攢到的錢投資太陽能發電和股票，也讓他的收入更可觀，說自己正邁入「藍領富翁」行列。

日本時事周刊分析，日本職場正出現逆轉現象，隨着人工智能（AI）的發展，白領工作崗位趨於減少，而面臨勞動力短缺的體力勞動的藍領價值飆升，這使得「工人致富」的成功模式湧現。

延伸閱讀：微軟公布「最可能被AI搶飯碗職業」 空姐排第3 第1名是它

+ 11

日本職業支持服務公司「LevaJob」去年底對520名從白領轉行到藍領的工廠工人、倉庫工人、的士司機以及護理人員等進行在線調查顯示，四分之一的受訪者轉行後工資有所增長。在人手最為短缺的建築工地，負責重型設備的操作員年薪一般超過1000萬日元。

日本勞動局的報告顯示，日本的白領有60%對職業前景擔憂，擔心技能被人工智能取代。2020年到2024年，日本的士司機收入增長尤為顯著，增長百分之四十。行政和銷售崗位的職員年收入增長相對緩慢，甚至還出現降薪，例如會計師、稅務會計師下降11%、法律專業人士下降13%。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】