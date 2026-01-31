AI時代藍領更吃香？黃仁勳揭電工水管工年薪　竟高達六位數美元

對於正在到來的AI人工智能時代，其會讓一些職業更吃香，比如藍領。隨着人工智能可能顛覆全球各地的就業市場，英偉達（輝達，NVIDIA）首席執行官黃仁勳淡化了外界對較長期前景的憂慮，強調眼下對職業技工的需求正在上升。



黃仁勳在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，由於運行和訓練人工智能需要建設數據中心，水管工、電工和建築工人將能拿到「六位數薪資」。他說，這項技術將帶來史上最大規模的基建建設潮之一，帶動數萬億美元的新增投資。

黃仁勳指AI將帶動大規模的基建建設潮。（路透社）

黃仁勳說：

我們正在看到這一領域出現相當顯著的膨脹。薪酬幾乎翻了一番，每個人都應能過上體面的生活。不需要計算機科學博士學位就能做到。

談及發展中國家，黃仁勳認為，AI應被視為國家級基礎設施。

黃仁勳在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，由於運行和訓練人工智能需要建設數據中心，水管工、電工和建築工人將能拿到「六位數薪資」。（unsplash@Jeriden Villegas）

「AI是歷史上最容易使用的軟件，」他說，「開放模型讓各國可以基於自身語言和文化，構建適合本國的AI系統，這有助於縮小而不是擴大數字鴻溝。」黃仁勳確信AI並非短期泡沫，而是一輪長期資本周期。

