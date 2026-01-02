香港「千萬富翁」平均39歲？每13人有1個 滙豐揭隱形富豪致富秘訣

香港人對「中產」的定義門檻愈來愈高，要在百物騰貴的經濟環境下突圍而出，單靠儲蓄似乎已不足夠。最新發布的《滙豐富裕人士年度報告》訪問過千位擁有百萬資產受訪者，揭示香港原來隱藏不少年輕「千萬富翁」，報告顯示，每13名港人中，便有一位擁千萬流動資產，資產增長由百萬到千萬需時8年，而他們晉身千萬富翁行列的平均年齡只有39歲。這個富裕群體的崛起並非空談，滙豐內部數據亦顯示，過去一年其千萬富翁客戶數量錄得 14% 增長 ，反映港人財富實力正在提升。到底這批年輕新貴是如何將資產由百萬滾存至千萬？以下為大家揭示三大「白手興家」的致富心法。



以為全靠「父幹」？近七成靠自己

大眾普遍認為年輕富豪多是含着金鎖匙出生的「富二代」，但最新數據打破了這個刻板印象。調查發現，近7成的千萬富翁受訪者表示，財富是靠自己累積，而非來自家庭支援。他們的財富主要來源包括22%買賣投資產品的盈利，20%靠自己生意的盈利，12%靠利息、物業、車位、店鋪等租金收入，證明即使沒有家族蔭庇，透過有效的職業規劃與投資策略，在40歲前達成財務自由並非遙不可及。

現金為王？富人更懂「槓桿」與「另類投資」

在投資策略上，千萬富翁與一般大眾有著明顯的分野。面對通脹壓力，73%受訪者認為，單持現金會跑輸通脹。相比起一般百萬富翁，千萬富翁持有更多元化的投資產品，且更願意利用金融工具放大回報。

善用融資（Leverage）：令人意外的是，88%的千萬富翁表示曾經或打算進行融資，以賺取更高回報或收益。這亦解釋了為何市面上如滙豐Premier Elite等高端理財服務，會特別提供「投資融資」（Investment Financing）方案，讓客戶能以現有基金資產作抵押，獲取額外資金捕捉市場機遇，這正是富裕階層放大本金的常用手段。

涉獵私人市場（Private Market）：除了傳統股市，55%千萬富翁表示擁有或有意投資私人市場（如私募股權、對沖基金等），這類以往僅限私人銀行客戶參與的領域，現在門檻已逐漸降低。滙豐Premier Elite服務打破界限，讓合資格的專業投資者客戶能接觸到私人市場基金（Private Market Funds）及各類對沖基金，協助他們像那82%認同此策略的千萬富翁一樣，捕捉非公開市場的潛在更高回報。

擁抱科技：64%受訪者表示，現在或未來5年會投資人工智能（AI）行業，更有近六成人認為利用AI協助投資能帶來更佳回報。這與銀行界近年力推的科技理財不謀而合，例如滙豐的「滙財智富服務」（Wealth Portfolio Intelligence Service），便是利用專利風險分析工具，協助客戶全方位審視投資組合風險，以科技數據支持理財決定。

富不過三代？提早規劃打破魔咒

財富增值以外，「守富」亦是關鍵。調查指出，華人社會傳統觀念濃厚，93%受訪千萬富翁表示有財富傳承需要，希望能將財富傳承至孫輩（富過三代）。然而，48%的人坦言擔心下一代管理財富的能力。因此，尋求專業協助成為趨勢。調查顯示，近7成千萬富翁選擇滙豐作為其財富傳承的諮詢夥伴。

銀行服務升級 配合高端理財需求

隨着富裕階層對投資產品的要求愈趨專業，一般零售銀行服務未必能滿足需求。針對這批追求高增長及多元配置的客戶，滙豐卓越理財尊尚（HSBC Premier Elite）憑藉強大的環球網絡及超過160年的財富管理經驗，助你把財富抱負及生活格調，帶往你想像的每一個未來階段。

透過滙豐領先市場的投資平台，盡享超過1,000項私人銀行級別環球財富方案、專屬財富管理團隊及緊貼市場走勢的財富遠見，協助客戶像那近7成的成功人士一樣，實現遠大抱負，成就所想未來。

*資料是根據《滙豐富裕人士年度報告 》於2025年11月訪問 2,018名25-64歲香港居民的網上調查結果。 當中, 1,018名受訪者擁有個人流動資產總值港幣100萬或以上, 301名受訪者擁有個人流動資產總值港幣1,000萬或以上。

